В одному із столичних закладів вибухнув термінал

Унаслідок вибуху було пошкоджено меблі, заклад зазнав матеріальних збитків

У одному зі столичних закладів стався вибух – загорівся та вибухнув термінал Приватбанку. Як передає «Главком», про це повідомляє УНН.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження: пристрій раптово вибухає, спалахує полум’я і починає «стріляти» іскрами в різні боки.

Унаслідок вибуху було пошкоджено меблі, заклад зазнав матеріальних збитків. Дивом ніхто з відвідувачів і персоналу не постраждав.

За словами працівників, після інциденту вони звернулися до найближчого відділення банку, але там їм відповіли, що нічим не можуть допомогти і нібито відмовилися приймати згорівший термінал. Працівники закладу викликали поліцію та офіційно зафіксували факт події. Причини вибуху наразі з’ясовуються.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва у ніч проти 5 травня стався вибух. В одній із квартир здетонувала граната, є постраждалий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва. Правоохоронці розповіли, що цієї ночі вони отримали повідомлення про вибух у квартирі одного із будинків на вулиці Прирічна.

Повідомляється, що на місце події виїжджала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

До слова, у Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка кинула гранату в сусіда, бо той зробив їй зауваження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщни.

Повідомляється, що жінка кинула гранату в бік сусіда, коли той прийшов зробити жінці зауваження за гучне прослуховування музики. Відомо, що граната не вибухнула, обійшлося без постраждалих.

Раніше до поліції надійшло повідомлення про хуліганські дії в одному з будинків в Шевченківському районі міста Дніпро. Коли правоохоронці прибули на місце події, стало відомо, що між сусідами виник конфлікт.