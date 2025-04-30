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Обстріл Харкова та Дніпра: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Обстріл Харкова та Дніпра: головне за ніч
Головні новини ночі проти 30 квітня
фото: ДСНС

У Харкові відомо про понад 30 постраждалих. У Дніпрі російська атака забрала життя однієї людини

Російські терористи атакували дронами Харків та Дніпро, у Рильську на Курщині прогримів потужний вибух, «ПСЖ» переграв «Арсенал» Зінченка у першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25, Трамп зібрав мітинг у Мічигані з нагоди 100 днів на посту президента.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака дронів на Харків

Російська армія здійснила масштабну атаку на Харків дронами-камікадзе типу «Герань-2». За інформацією Харківської обласної прокуратури, з 22:00 по 22:30 по місту вдарили щонайменше 16 безпілотників. 

Внаслідок атаки станом на 00:20 30 квітня постраждали 39 людей, серед них –16-річний хлопець, п'ятирічна дівчинка та 24-річна вагітна жінка. Четверо поранених госпіталізовані. Постраждалим надається медична допомога, працюють екстрені служби.

Також пошкоджено дві лікарні, щонайменше одне підприємство, багатоквартирні та приватні будинки. Серед пацієнтів і медперсоналу постраждалих немає.

Обстріл Дніпра

Увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. 

Ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.

Вибух у Рильську

У ніч проти 30 квітня дрони атакували місто Рильськ, що на Курщині. Місцеві пабліки повідомили, що перед вибухом у регіоні була оголошена тривога пов'язана з загрожою ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару постраждали двоє людей. 45-річного чоловіка та 21-річну дівчину госпіталізували до медичного закладу.

Їх зачепило уламками, вони отримали поранення голови, рук та ніг.

«ПСЖ» обіграв «Арсенал»

​У першому півфіналі Ліги чемпіонів 2024/25 «ПСЖ» на виїзді переміг «Арсенал» з рахунком 1:0. Єдиний гол на 4-й хвилині забив Усман Дембеле після передачі Хвічі Кварацхелії.

Українець Олександр Зінченко залишився на лаві запасних і на поле не виходив.​ Матч-відповідь відбудеться 7 травня у Парижі.​

Мітинг Трампа у Мічигані

Дональд Трамп провів мітинг у Мічигані на честь 100 днів свого другого президентського терміну. Він заявив, що це були «найуспішніші 100 днів» в історії США, згадавши про економічні досягнення, нову угоду з автовиробниками та посилення військової присутності в штаті.

Поблизу будівлі, де Трамп виступав, зібрався також натовп протестувальників, які висловлювали своє невдоволення діями адміністрації Трампа.

АР пише, що мітинг Трампа у Мічигані схожий на його передвиборчі мітинги, оскільки багато тез повторювались. Він критикував попередню адміністрацію Джо Байдена та обіцяв відновити золотий вік Америки.

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Теги: Харків вибух армія Дональд Трамп Дніпро Олександр Зінченко жінка місто Усман Дембеле поранення тривога мітинг

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