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Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці
Очільник експедиції запевняє, що витратити 463 млн грн замість експедиції на потреби ЗСУ не можна через заборону Заходу
фото ілюстративне

В той час як багато українців донатять останні гроші на ЗСУ, держава виділила майже пів мільярда на дослідження пінгвінів

З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в Прозорро. Така сума обурила користувачів соцмереж, які в своїх дописах шоковані витратами з держбюджету на вивчення пінгвінів у той час, як йде війна.

«11 міліонів доларів на вивчення пінгвінів Україна виділила для дослідницької місії в Антарктиді. Я зазвичай нічому не дивуюся. Але тут навіть я трішки присів на пʼяту точку», – пише у себе в Facebook адвокат Сергій Костира.

Адвокат нагадав, що, згідно з даними Прозорро, науковці беруть із собою в експедицію смаколики, вино, шампанське, червону ікру, маслини та оливки. Костира зазначив, що в Україні триває війна, водночас мобілізовані не забезпечені всім необхідним.

«Які в дідька пінгвіни? Побійтеся Бога, який розумом вас не нагородив. Будете ж до пʼятого коліна горіти у пеклі. Ви вводите податки на бездітність, потім боячись гніву людей скасовуєте дурість. Так же не можна», – пише адвокат.

Костина наголосив, що нічого не має проти пінгвінів, але додав, що постійно бачить смерть та ховає побратимів і друзів. Він дивується, як можна виділяти такі кошти на вивчення пінгвінів в той час, як люди віддають останнє на ЗСУ.

Варто додати, що 463 млн грн планують витратити на:

  • закупiвлю матеріально-технічних засобiв;
  • пально-мастильних матерiалiв для антарктичноi станцii;
  • продуктiв харчування для учасникiв антарктичних експедицiй та української антарктичноi станцii «Академiк Вернадський»;
  • на забезпечення доставки на судно учасникiв українських антарктичних експедицiй тощо.

Перемогу у тендері, який відбувся 26 квітня, здобула естонська компанія WINOT OU. Серед продуктів, які замовляють для учасників експедиції, є 28 кілограмів восьминогів, 118 кг філе лосося і 140 кг – стейку лосося, 5040 курячих яєць, 168 пляшок червоного вина, 112 – білого, 4 кілограми ікри тощо.

Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці фото 1

«Тут щось про пінгвінів всі пишуть, що гроші чималі виділили на них. Пінгвіни – хароші тварини, смішні. Треба їх підтримувати. Але ж вони у нас не живуть», – пише Олексій Близнюк.

Діана Савенко у своєму дописі в Facebook назвала виділення сотень мільйонів гривень на експедицію «маразмом». «І на чорта нам ті РЕБИ та дрони??? Нас «волнують» пінгвіни. Чи ви там шизонулись окончательно, чи я вже незнаю?! Просто безкінечний маразм», – йдеться у її публікації

Яна Гончаренко розповіла, що задонатила сьогодні тисячу гривень на авто військовим, та обурилася тим, що в той самий час мільйони віддаються на пінгвінів.

«Я лише сьогодні задонатила на авто для хлопців 1К гривень зі своїх скромних доходів (і так кожна людина), а ви мільйони на пінгвінів виділяєте???? Це що за триндець! Це що взагалі відбувається??», – обурена вона.

«Національний арктичний науковий центр» очолює український науковець, ексзаступник командира взводу у 24-му БТО «Айдар» Євген Дикий. У себе в Facebook він спробував пояснити, чому під час війни держава виділяє шалені гроші на експедицію.

Зокрема, у своєму дописі він розрахував кількість вина та солодощів на кожного члена експедиції, заявивши, що виходить всього лише по «45 грамів на людину на день». Але основний його аргумент – заборона використовувати західну допомогу на воєнні потреби.

«Ну от ніяк їх не можна пустити ні на дрони, ні на доплати бійцям, ні навіть на копання фортифікацій. Ця заборона така ж фундаментальна, як вимога союзників не бити їхньою зброєю по рашці. Нам може це не подобатись, але то умова, за якої ці кошти нам надаються», – написав Дикий.

Науковець додав, що кошти можна було б, наприклад, направити на зарплати вчителям, але, за його словами, доплата вийшла з мізерною – усього по $3 на місяць.

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Теги: війна гроші тварини тендер Україна українці

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