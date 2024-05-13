Інвестори закликали державу розробити план погашення боргів в енергетиці

На ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії

Дефіцитність тарифу на передачу та невирішення питання погашення такої заборгованості призводить до того, що Гарпок не може виконувати свої зобов’язання перед виробниками з ВДЕ у повному обсязі, вказує Верещинська

Питання повного погашення боргів перед виробниками з ВДЕ наразі залишається відкритим і тому держава має розробити чіткий план щодо вирішення цієї проблеми, заявляє директорка Європейсько-українського енергетичного агентства Анастасія Верещинська у коментарі для ExPro.

«Стан погашення заборгованості буде залежати від наявності коштів у «Укренерго». Питання подальшого погашення боргів не розв’язане, оскільки поки нема чіткого плану їх погашення від держави. Ми як Асоціація відкриті до діалогу щодо цього і підтримуємо дії направлені на розробку та реалізацію такого плану з визначенням джерел погашення заборгованості», – сказала Верещинська.

За її словами, ЄУЕА підтримує дії, покликані покращити рівень розрахунків на енергоринку, а саме забезпечення «Гарантованому покупцю» та Укренерго проведення розрахунку та погодження вартості послуги зі збільшення виробництва електроенергії з ВДЕ для подальших розрахунків Гарпоку з виробниками.

Також Верещинська підкреслює, що протягом останніх років, на ринку існує заборгованість Укренерго перед Гарпоком за послугу зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ, яка є складовою тарифу на послуги з передачі електроенергії, який затверджується НКРЕКП зі значним дефіцитом.

«Дефіцитність тарифу на передачу та невирішення питання погашення такої заборгованості призводить до того, що Гарпок не може виконувати свої зобов’язання перед виробниками з ВДЕ у повному обсязі», – вказує Верещинська.

Окрім того, вона додає, що окрім затвердження витрат на виконання спецобов’язків (ПСО) для ВДЕ у рамках тарифу на передачу на достатньому рівні, необхідно щоквартально здійснювати застосування механізму перегляду обсягів витрат на виконання ПСО, з урахуванням фактичних обсягів витрат та відхилень від прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України. Ініціатива стосовно виведення компенсації ВДЕ з тарифу на передачу в окрему «надбавку» на ВДЕ, як зазначає директорка ЄУЕА, є ризиковою та може спричинити погіршення ситуації з розрахунками перед виробниками з ВДЕ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.

Водночас галузь зеленої енергетики перебуває у критичному фінансовому становищі через заборгованості минулих років та недоплати у поточному році. Рівень недоплат, за даними Української вітроенергетичної асоціації, за 2022 рік складає 45%, за 4 місяці 2024 року – на рівні 28%.