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Снайпери обстріляли авто поліцейських під час евакуації людей із Вовчанська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Снайпери обстріляли авто поліцейських під час евакуації людей із Вовчанська
Поліцейські кожного дня під обстрілами їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій
фото: Facebook/Сергій Болвінов

Росіяни відкрили вогонь по машині просто перед будинком, де пенсіонерка чекала на евакуацію

Окупанти обстріляли автомобіль поліцейських, які приїхали евакуювати цивільне населення з Вовчанська. Про це повідомляє начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За словами правоохоронця, у машині перебувало троє правоохоронців – начальник райвідділу, начальник слідства та оперативник. Вони приїхали щоби евакуювати літню жінку та інших людей, які просили про допомогу.

У машині перебувало троє правоохоронців
У машині перебувало троє правоохоронців
фото: Facebook/Сергій Болвінов

Росіяни відкрили вогонь по машині просто перед будинком, де пенсіонерка чекала на евакуацію.

«Спочатку побачили, як здіймається пил, одразу зрозуміли, що він від куль. І тут – постріл в лобове скло, прямо в мене. Це був снайпер, ми знаходилися неподалік закинутої фабрики, звідти він і працював», – каже начальник слідчого відділення Владислав Єфаров, що був за кермом.

Зупинитися біля будинку поліцейським не вдалося, на швидкості вони поїхали далі. Саме у цей час по авто почалися прицільні удари з різних боків.

«Розстрілювали з автоматів, кулеметів. З обох боків вулиці, якою ми їхали. Росіяни засіли в будинках і звідти стріляли. Я відчув, що пробито колесо, але зупинятися було не можна», – додав Єфаров.

Окупанти розстрілювали автомобіль з автоматів та кулеметів
Окупанти розстрілювали автомобіль з автоматів та кулеметів
фото: Facebook/Сергій Болвінов

Як каже Болвінов, його колег врятувало лише те, що автомобіль був броньованим. Вони змогли виїхати за межі міста і там уже дістали запаску.

«Цю машину ми отримали менше, ніж пів року тому, як допомогу від уряду США. Сьогодні вона врятувала три життя», – зазначив він.

Болвінов також додав, що з 10 травня поліцейські кожного дня під обстрілами їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій, фіксують воєнні злочини.

«Але зараз на Вовчанському напрямку та в самому місті вкрай небезпечно. Я наполегливо не рекомендую їздити туди ані волонтерам, ані решті громадян. Ворог веде вогонь на ураження», – каже начальник Слідчого управління поліції.

Нагадаємо, із Вовчанська на Харківщині, який в останні дні посилено атакують окупанти, триває евакуація мирного населення. «Главком» публікує фоторепортаж  зі міста, яке перебуває під постійним вогнем.

Триває евакуація мешканців населених пунктів на Харківщині. Ця робота проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, силами підрозділів Нацполіції та ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, волонтерами.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій.

Теги: поліція евакуація автомобіль війна окупанти обстріл Харківщина

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