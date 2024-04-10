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Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Із 2023 року підприємець Андрій Панченко із Підгородного натендерив 11,31 млн грн
фото з відкритих джерел

На торгах ТОВ «Меганом Україна» запропонувало на найнижчу ціну, але замовник відхилив пропозицію

КП «Дніпроводоканал» 3 квітня за результатами тендеру замовило ФОП Панченко Андрій Валерійович кабелю на 1,92 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші». 

Замовили 900 м броньованого алюмінієвого високовольтного силового кабелю ААБл-10 3х240 по 2 130 грн/м без ПДВ. Товар будуть поставляти протягом трьох робочих днів після заявки замовника, а оплачувати – протягом місяця після його поставки.

Крупний постачальник «Укрпровід» у квітневому прайс-листі пропонує такий кабель по 1 876 грн/м без ПДВ, тобто на 12% дешевше. Однак прайсова ціна не включає доставку.

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На торгах ТОВ «Меганом Україна» запропонувало на 100 грн нижчу ціну – 1 916 900 грн, але замовник відхилив його через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам. У протоколі він написав, що ця фірма надала інформацію про технічні та якісні характеристики в пошкодженому архіві .rar, тому документ вважається неподаним. До протоколу був прикріплений скріншот із комп’ютера уповноваженої особи. Після цього замовник визначив переможцем наступного учасника Панченка із ціною 1 917 000 грн.

До протоколу був прикріплений скріншот із комп’ютера уповноваженої особи
До протоколу був прикріплений скріншот із комп’ютера уповноваженої особи
фото «Наші гроші»

«Меганом Україна» вимагала повернути її на тендер. Вона заявила, що подала документи в операційній системі Windows 10 із налаштуванням архіватора «rar» саме під цю систему. А замовник, мовляв, судячи зі скріну, використовує Windows 7 і неоновлений браузер Google Chrome, що і не дозволило відкрити файл.

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Фірма спробувала відкрити архів .rar у Windows 10 і Windows 7. І виявила, що архів .rar, створений у Windows 10, дійсно неможливо відкрити на сайті «Прозорро» у Windows 7 так, як це зображено на скріні замовника. А в Windows 10 на сайті «Прозорро» все відкривається. Скаржник додав скрін. У «Наших грошей» файл теж відкрився. Фірма нарікав, що замовник не спробував відкрити архів .rar іншими способами.

На Windows 10 файл відкривається без проблем
На Windows 10 файл відкривається без проблем
фото «Наші гроші»

Замовник у відповідь на вимогу лише повторив причини відхилення зі свого протоколу.

Із 2023 року підприємець Андрій Панченко із Підгородного натендерив 11,31 млн грн.

Директором КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради є Юрій Гамазинський, а уповноваженою особою із закупівель – Геннадій Деменін.

До слова, начальник «Київпастрансу» Дмитро Левченко та його заступник Павло Кирилюк потрапили в зону уваги медійників. Цього разу підприємство оголосило тендер на 4,6 млн грн для оновлення знаків на зупинках транспорту.

«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5,45.1, 5.46.1, 5.47.1, а також 1 500 шт. таких же дорожніх знаків 5,45.2, 5.46.2, 5.47.2. Термін постачання товарів – 31 грудня 2024 року.

Завдяки звичайному запиту у пошуковику можна з'ясувати, що такі знаки продаються за однією вартістю – 1 130 грн за шт. А за акцією їх можна придбати взагалі за 1 050 грн. Відтак вартість 3 тис. шт. знаків коливається у межах 3 150 000 – 3 390 000 грн.  Як зазначив журналіст Сергій Грішин, «там пиляється сходу 1,5 млн. А якщо постараються, то і 2 млн».

Теги: Google документи тендер Україна Chrome

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