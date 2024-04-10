Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи

На торгах ТОВ «Меганом Україна» запропонувало на найнижчу ціну, але замовник відхилив пропозицію

КП «Дніпроводоканал» 3 квітня за результатами тендеру замовило ФОП Панченко Андрій Валерійович кабелю на 1,92 млн грн без ПДВ. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пишуть «Наші гроші».

Замовили 900 м броньованого алюмінієвого високовольтного силового кабелю ААБл-10 3х240 по 2 130 грн/м без ПДВ. Товар будуть поставляти протягом трьох робочих днів після заявки замовника, а оплачувати – протягом місяця після його поставки.

Крупний постачальник «Укрпровід» у квітневому прайс-листі пропонує такий кабель по 1 876 грн/м без ПДВ, тобто на 12% дешевше. Однак прайсова ціна не включає доставку.

На торгах ТОВ «Меганом Україна» запропонувало на 100 грн нижчу ціну – 1 916 900 грн, але замовник відхилив його через невідповідність умовам технічної специфікації та іншим вимогам. У протоколі він написав, що ця фірма надала інформацію про технічні та якісні характеристики в пошкодженому архіві .rar, тому документ вважається неподаним. До протоколу був прикріплений скріншот із комп’ютера уповноваженої особи. Після цього замовник визначив переможцем наступного учасника Панченка із ціною 1 917 000 грн.

До протоколу був прикріплений скріншот із комп’ютера уповноваженої особи фото «Наші гроші»

«Меганом Україна» вимагала повернути її на тендер. Вона заявила, що подала документи в операційній системі Windows 10 із налаштуванням архіватора «rar» саме під цю систему. А замовник, мовляв, судячи зі скріну, використовує Windows 7 і неоновлений браузер Google Chrome, що і не дозволило відкрити файл.

Фірма спробувала відкрити архів .rar у Windows 10 і Windows 7. І виявила, що архів .rar, створений у Windows 10, дійсно неможливо відкрити на сайті «Прозорро» у Windows 7 так, як це зображено на скріні замовника. А в Windows 10 на сайті «Прозорро» все відкривається. Скаржник додав скрін. У «Наших грошей» файл теж відкрився. Фірма нарікав, що замовник не спробував відкрити архів .rar іншими способами.

На Windows 10 файл відкривається без проблем фото «Наші гроші»

Замовник у відповідь на вимогу лише повторив причини відхилення зі свого протоколу.

Із 2023 року підприємець Андрій Панченко із Підгородного натендерив 11,31 млн грн.

Директором КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради є Юрій Гамазинський, а уповноваженою особою із закупівель – Геннадій Деменін.

До слова, начальник «Київпастрансу» Дмитро Левченко та його заступник Павло Кирилюк потрапили в зону уваги медійників. Цього разу підприємство оголосило тендер на 4,6 млн грн для оновлення знаків на зупинках транспорту.

«Київпастранс» планує закупити 1 500 шт. інформаційно-вказівних дорожніх знаків 5,45.1, 5.46.1, 5.47.1, а також 1 500 шт. таких же дорожніх знаків 5,45.2, 5.46.2, 5.47.2. Термін постачання товарів – 31 грудня 2024 року.

Завдяки звичайному запиту у пошуковику можна з'ясувати, що такі знаки продаються за однією вартістю – 1 130 грн за шт. А за акцією їх можна придбати взагалі за 1 050 грн. Відтак вартість 3 тис. шт. знаків коливається у межах 3 150 000 – 3 390 000 грн. Як зазначив журналіст Сергій Грішин, «там пиляється сходу 1,5 млн. А якщо постараються, то і 2 млн».