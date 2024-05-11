Збиття штурмовика Су-25, «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Головне за 11 травня

Головні події за день

На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25. Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. «Шахтар» став чемпіоном України з футболу. Євросоюз погодив з Україною безпекові гарантії. Стали відомі деталі «мирного плану» Трампа. Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів. «Главком» склав добірку новин 30 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

На Донеччині ЗСУ збили російський штурмовик Су-25

11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє пресслужба бригади.

«Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі. Будуть падати й далі. «Імперія» має розпастися!», – йдеться у повідомленні.

Британія надсилає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги

Британія повідомила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги в розмірі £500 млн. Про це повідомляє Міноборони Британії у соцмережі Х.

«Велика Британія надає Україні найбільший в історії пакет військової допомоги. Поряд із військовим фінансуванням у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів Велика Британія надає життєво важливе обладнання», – зазначається в повідомленні.

Велика Британія передасть:

4 мільйони боєприпасів

понад 1600 ракет

400 транспортних засобів, включно 160 машин Husky.

Зазначимо, що Husky Tactical Support Vehicle (TSV) – бце ританський військовий автомобіль, призначений для виконання завдань, що вимагають захисту і маневровість. Його застосовували в Афганістані та Іраку, забезпечуючи матеріально-технічну підтримку і захист військ. Бронетранспортер забезпечував хороший баланс мобільності та захисту для місій, де важлива маневровість.

«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Донецький «Шахтар» обіграв «Динамо» та вдруге став чемпіоном України з футболу у сезоні 2023/24. Про це повідомляє Суспільне.

«Шахтар» та «Динамо» – єдині команди, що у 2024 році не зазнали жодної поразки. При цьому «Шахтар» мав 14-матчеву переможну серію в УПЛ, кияни ж підходили до дербі з 17-матчевою безпрограшною серією в чемпіонаті України.

Матч відбувся вдруге у сезоні 2023/24. Вперше команди зустрілися між собою у листопаді: «Шахтар» обіграв 1:0 у першій грі Маріно Пушича у статусі головного тренера донеччан. Тоді як цей же матч став останнім для Мірчі Луческу у статусі тренера «Динамо», після цього команду очолив Олександр Шовковський.

Євросоюз погодив з Україною безпекові гарантії

Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня. Про це повідомляє Welt.

Як зазначає видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом «конфіденційно». У тексті угоди зазначається, що Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову.

ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. Брюссель зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні.

Welt пише, що Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 млрд євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися, це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС.

Євросоюз також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 2023 року Світовий банк оцінював вартість відновлення України в $411 млрд.

Країни ЄС наприкінці червня 2023 року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки.

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною – це Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр та нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

Стали відомі деталі «мирного плану» Трампа

Інститут політики America First випустив книжку з формулюванням стратегії національної безпеки, з прицілом на те, що на виборах президента США переможе Дональд Трамп. Видання покликане вберегти політика від помилок, яких він припускався під час своєї першої каденції. Про це пише Associated Press.

Автори книжки, як заявляють, не належать до передвиборчого штабу Трампа, проте часто спілкувалися з колишнім президентом, вимагаючи від нього зворотного зв'язку, докладно обговорюючи й тему російсько-української війни.

Стали відомі можливі деталі «мирного плану» Трампа по Україні:

Україна піде на перемовини, а США продовжать відправляти озброєння за цієї умови;

Членство України в НАТО відкладуть;

США можуть запропонувати послаблення санкцій Росії, і повністю скасувати їх, якщо буде підписано мирний план, прийнятний для України;

Україна залишає право за собою наполягати на поверненні територій.

Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів

Представника Нідерландів на Євробаченні-2024 Йоста Кляйна було дискваліфіковано з фіналу пісенного конкурсу. Про це повідомляє Європейський суспільний мовник.

«Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі», – йдеться в повідомленні.

Водночас Європейський суспільний мовник зазначив, що дискваліфікація не пов'язана з жодним іншим виконавцем чи членом делегації. Під час пресконференції після другого півфіналу Йост Кляйн, який сидів поряд із представницею Ізраїлю Еден Голан, натягнув на себе прапор Нідерландів.

Також повідомлялося, що нідерландський артист не брав участь у репетиції фіналу Євробачення.

Вранці 11 травня поліція заявила, що Кляйна підозрюють у неправомірних погрозах. Як пише SVT, між фотографом і співаком могла виникнути сутичка.

«Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. У світлі цього поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу», – написали організатори конкурсу.