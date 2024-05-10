Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Україні вже присутній контингент НАТО: Туск розкрив деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні вже присутній контингент НАТО: Туск розкрив деталі
Дональд Туск розповів, які військові фахівці НАТО вже в Україні
фото: PAP

За словами польського прем'єра, НАТО сьогодні допомагає Україні настільки, наскільки це можливо

На території України вже присутні військові фахівці НАТО. Йдеться про інструкторів та спостерігачів. Про це завив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише NaTemat.pl.

Зазначається, що Туск, відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.

«НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту», – сказав польський прем'єр.

Нагадаємо, незважаючи на те, що Україна потребує більше підтримки західних союзників, українське військове і державне керівництво не зверталося до Альянсу з проханням направити війська НАТО в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству ANSA.

Раніше повідомлялося, що НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні. 

Наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ НАТО в Україну, а «червоні лінії», про які йтиметься, треба розглядати лише як можливі плани на випадок надзвичайних ситуацій, як-от залучення у війну в Україні третіх сторін.

Читайте також: 

Теги: НАТО війна військові Україна Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У законопроєкті передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків без військово-облікових документів та обмеження права на керування транспортними засобами за вимогою ТЦК
Мобілізаційний законопроєкт: які покарання для ухилянтів залишили депутати
10 квiтня, 08:39
Кінцевий термін служби українських військових буде винесено в окремий законопроєкт
Міноборони повідомило, коли розпочнеться підготовка законопроєкту про демобілізацію
10 квiтня, 21:59
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, очільник міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, за даними різних джерел, втратив довіру Банкової
Мінінфраструктури оцінило у $148 млрд потреби на поточне відновлення України
22 квiтня, 12:27
Литва має на меті якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору
Литва хоче передати Україні радари протиповітряної оборони
23 квiтня, 19:14
Paveway IV є на озброєнні лише Великої Британії та Саудівської Аравії
Британія може передати Україні авіабомби Paveway IV – журналіст BBC
24 квiтня, 16:55
Речник Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо схвалення допомоги Україні
Росія відреагувала на голосування в Конгресі США
20 квiтня, 22:40
Поліція затримала підлітка у батьківському будинку, наразі його перевіряють
«Хотів померти мученицькою смертю»: у Франції заарештовано ймовірного терориста
25 квiтня, 11:22
Журналісти пишуть, що Макрон планує переконати Шольца бути з ним на майбутній зустрічі з Сі Цзіньпіном
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
2 травня, 17:50
У Харкові на Великдень лунали вибухи
Окупанти на Великдень вдарили по центру Харкова, є поранені
5 травня, 14:57

Політика

Російські олігархи опинились у незручному становищі: Bloomberg розкрив їхню проблему
Російські олігархи опинились у незручному становищі: Bloomberg розкрив їхню проблему
Німеччина купить для України три системи Himars
Німеччина купить для України три системи Himars
Угорщина підтримує «мирний план» Китаю для вирішення війни в Україні
Угорщина підтримує «мирний план» Китаю для вирішення війни в Україні
Британський посол привітав Залужного з новою посадою
Британський посол привітав Залужного з новою посадою
Депутати готують амністію тим, хто захопив державні чи комунальні землі
Депутати готують амністію тим, хто захопив державні чи комунальні землі
Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію
Соратник Орбана несподівано розкритикував Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
387K
Парад Путіна. Які президенти приїхали до диктатора (список)
95K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
88K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
14K
Масштабна повітряна тривога лунала через загрозу балістики
12K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
11K
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч

Новини

Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55
Переговори щодо безпекової угоди з США, удари Ізраїлю по Рафаху: головне за ніч
7 травня, 06:36

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua