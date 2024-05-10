В Україні вже присутній контингент НАТО: Туск розкрив деталі
За словами польського прем'єра, НАТО сьогодні допомагає Україні настільки, наскільки це можливо
На території України вже присутні військові фахівці НАТО. Йдеться про інструкторів та спостерігачів. Про це завив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише NaTemat.pl.
Зазначається, що Туск, відповідаючи на запитання щодо допомоги Києву з боку альянсу, зазначив, що НАТО вже багато чим допомагає, але не хоче втручатися безпосередньо в конфлікт через загрозу ядерної війни.
«НАТО сьогодні допомагає настільки, наскільки це можливо. Україна не зможе впоратися без допомоги альянсу. Там уже є спостерігачі та інженери (НАТО). Подивимося, як піде, але ви знаєте, що ніхто не хоче прямого конфлікту», – сказав польський прем'єр.
Нагадаємо, незважаючи на те, що Україна потребує більше підтримки західних союзників, українське військове і державне керівництво не зверталося до Альянсу з проханням направити війська НАТО в Україну. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю агентству ANSA.
Раніше повідомлялося, що НАТО конфіденційно та неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», у разі перетину яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні.
Наразі немає оперативних планів, які б передбачали відправку військ НАТО в Україну, а «червоні лінії», про які йтиметься, треба розглядати лише як можливі плани на випадок надзвичайних ситуацій, як-от залучення у війну в Україні третіх сторін.
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