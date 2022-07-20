Україна встановить кожного окупанта, який винен у терорі українців, – Зеленський

Зеленський заявив, що від ЗСУ не сховається жоден окупант

За словами президента, кожного дня окупанти дають чергові підстави для визнання РФ державою-терористом

Україна встановить усіх російських окупантів, які винні у терорі українського народу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент зазначив, що як би загарбники не намагалися сховатися, Збройні сили України та наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь.

«Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту. За минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених... Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців... Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців», – повідомив Зеленський.

Зеленський додав, що кожного дня окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористом.

Нагадаємо, 18 липня, о 13:30 росіяни вдарили із «Градів» по Білопіллю Сумської області. Поранення отримали двоє людей. Також є суттєві руйнування.

Протягом дня вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам. Росіяни застосовували міномети, ствольну та реактивну артилерію, кулемети й гранатомети.

За день ворог випустив понад 150 мін та снарядів.

Разом з тим 19 липня російські загарбники вкотре атакувати Слов’янськ на Донеччині.Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та поранені місцеві жителі.

До слова, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.