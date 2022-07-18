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    Події в Україні

    Зеленський повідомив важливу новину про ревізію СБУ

    Працівників СБУ звільнятимуть через&nbsp;незадовільні результати роботи - Зеленський повідомив важливу новину про ревізію СБУ
    Працівників СБУ звільнятимуть через незадовільні результати роботи
    фото із відкритих джерел

    Без роботи можуть залишитися майже 30 посадовців

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі вирішується питання про звільнення 28 співробітників Служби Безпеки України. Про це Зеленський заявив у своєму зверненні.

    За його словами, наразі в СБУ проходить серйозна кадрова ревізія. Посадовців звільнятимуть через незадовільні результати роботи.

    «І ще одна важлива новина щодо Служби безпеки України. Відбувається кадрова ревізія Служби. Вирішується питання щодо звільнення двадцяти восьми посадовців. Різний рівень, різні напрямки. Але підстави схожі – незадовільні результати роботи. Я дякую усім, хто вірно та ефективно служить державі!», – повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

    Зауважимо Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

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    Теги: росія окупанти СБУ війна кадрові зміни Володимир Зеленський Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Зеленський повідомив важливу новину про ревізію СБУ