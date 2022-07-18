Зеленський пояснив, як підтримати українців, які перебувають на окупованих територіях

Зеленський заявив, що Росія тримає в інформаційному вакуумі українців, які перебувають на окупованих територіях

Президент закликав українську спільноту доносити на окуповані території реальну інформацію

Президент України Володимир Зеленський закликав народ підтримувати українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Він закликав розповідати їм про Україну. Про це гарант повідомив у своєму зверненні.

«Росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі. Щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну і про наші дії. Але попри пропаганду і залякування, люди не тільки не забувають про Україну, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть», – повідомив президент.

Тому президент закликав українську спільноту доносити на окуповані території реальну інформацію та підтримувати наших людей.

«Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, в Луганській і Донецькій областях, в Криму – наші люди мають чути про Україну від українців», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.

Також російські загарбники атакували Торецьк, що на Донеччині. Один зі снарядів потрапив у двоповерховий будинок, в результаті чого шість людей загинули, двох вдалося врятувати.