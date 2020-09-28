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    Суспільство

    Українці, які на три місяці «застрягли» у Китаї, повернулися додому: відео

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    Рейс PS1290 виконав свою місію завдяки спільним зусиллям авіакомпанії, посольства України у Китаї та МЗС - Українці, які на три місяці «застрягли» у Китаї, повернулися додому: відео
    Рейс PS1290 виконав свою місію завдяки спільним зусиллям авіакомпанії, посольства України у Китаї та МЗС

    МАУ доставила українців з китайського міста Тяньцзинь

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» здійснила рейс із Тяньцзіня до Києва для того, щоб повернути додому «застряглих» в Китаї українців.

    Про це повідомляє авіакомпанія МАУ.

    «МАУ доставила українців з китайського міста Тяньцзинь. Рейс PS1290 виконав свою місію завдяки спільним зусиллям авіакомпанії, посольства України у Китаї та МЗС. Навіть об'єктивні ускладнення, які перешкоджали перевезенню співвітчизників додому не завадили нам зробити спільну справу. Здійснення складного рейсу із проміжною посадкою в Делі довело, що єднання заради спільної мети завжди дає результат із знаком «+», - йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що також була проміжна посадка в Делі, щоб забрати понад 200 студентів з Індії, які повертаються на навчання в Україну.

    У міністерстві поінформували, що в'їзд студентам в Україну дозволений в умовах заборони з боку уряду щодо перетину кордону іноземцями.

    Як повідомлялося 14 вересня, близько 100 українців вже третій місяць не можуть вилетіти з Китаюевакуаційний рейс авіакомпанії МАУ, який було заплановано на 17 вересня, скасувати через недостатню кількість проданих квитків.

    МЗС Китай українці МАУ
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