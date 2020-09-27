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    У світі

    МЗС України відреагувало на ескалацію між Вірменією та Азербайджаном

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    <p>&laquo;Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення&raquo; - МЗС України</p> - МЗС України відреагувало на ескалацію між Вірменією та Азербайджаном

    «Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення» - МЗС України

    МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

    Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном у районі Нагірного Карабаху і закликає сторони повернутися до діалогу. Про це йдеться у заяві МЗС України, оприлюдненій у неділю у Twitter.

    «МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

    МЗС Азербайджан Вірменія кордон
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