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    Політика

    Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

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    Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС - Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС
    Кулеба і Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

    22-й саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС. Вони провели телефонну розмову з ініціативи сторони ЄС.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

    «Сторони обговорили підготовку до 22-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі. Міністр запевнив, що Україна залишається відданою імплементації Угоди про асоціацію і прагне до подальшого регуляторного зближення і поступової економічної інтеграції у внутрішній ринок ЄС», – зазначено в повідомленні.

    Крім того, Боррель висловив співчуття Кулебі, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака АН-26Ш під Харковом.

    Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель заявив раніше, що саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

    Попередній саміт Україна – ЄС відбувся у липні минулого року. За його підсумками були підписані угоди щодо фінансової підтримки громадянського суспільства, децентралізації, антикорупційних заходів і реформ.

    Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель вимушено пішов на карантин через контакт зі співробітником охорони, який захворів на коронавірус Covid-19. У зв’язку з цим скасований саміт ЄС, який планувався на 24-25 вересня.

    МЗС ЄС міністр саміт Дмитро Кулеба
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