Українець створив петицію за надання додаткової відпустки деяким працівникам

«Бонусну» семиденну відпустку хочуть надавати тим, хто багато працює за комп’ютером

Автор пропонує «створити список професій на додаткову відпустку, який відповідає XXI століттю»

В Україні пропонують запровадити додаткову «бонусну» відпустку для ряду професій. Якщо це рішення буде схвалено, то тисячі працюючих українців зможуть щорічно відпочивати на сім днів більше.

Чергову петицію №41/004028-21 про надання додаткової відпустки для працівників деяких професій в Україні було зареєстровано Євгеном Клочком. Автор пропонує внести зміни до постанови Кабміну «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій та посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці та за особливий характер праці».

Ініціатор петиції зазначає, що багатьом українцям доводиться весь робочий день проводити за комп'ютером, що є небезпечним для їхнього здоров'я. З цієї причини пропонується надати таким працівникам додаткову відпустку.

«У зв'язку із збільшенням роботи в комп'ютерних реєстрах, підготовкою виключно електронних звітів та відмовою роботодавців включати деякі професії на додаткову відпустку до колективних договорів, пропоную повністю переглянути список професій, викладених у постанові КМУ від 17 листопада 1997 р.N129», – йдеться у тексті.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження права на вʼїзд для росіян.

Згодом Стерненко повідомив, що Зеленський ігнорує петицію про заборону росіянам їздити до України.

Наприкінці жовтня Зеленський відповів на петицію щодо гастролей російських артистів.

Як відомо, 21 вересня відомий продюсер Ігор Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.