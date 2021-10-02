Повна заборона виступів артистів з Росії. Петиція на сайті президента стрімко набирає голоси

Російський репер Баста нещодавно виступав в Україні, хоча підтримав агресію проти нашої держави

Ініціатором петиції є відомий український продюсер Ігор Кондратюк

На сайті президента триває голосування за петицію із вимогою заборонити концертну діяльність російських артистів в Україні. Назва документа – «Повна заборона концертної діяльності артистів з країни-агресора – Росії до повернення Криму в склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами».

Ініціатором петиції є відомий український продюсер і ведучий Ігор Кондратюк.

«Я впевнений, що громадяни країни-агресора, які працюють в сфері розваг – артисти/артистки, актори/акторки насправді не несуть ніякої культури. Оскільки представники агресора, які промовчали і тим самим – підтримали – окупацію Криму та розв'язання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші», – ідеться у тексті документа.

Петиція стрімко набирає голоси. Так, станом на ранок 2 жовтня вона має вже 20 тисяч підписів із 25 необхідних. При цьому для збору підписів у запасі ще 81 день.

Раніше відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Читайте також: