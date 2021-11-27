Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження права на вʼїзд в Україну для росіян

Українці просили президента не пускати громадян держави-агресора Російської Федерації

Президент України Володимир Зеленський 26 листопада відповів на петицію активіста Сергія Стерненка про заборону в‘їзду громадянам РФ на територію України або запровадження візового режиму, що набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів громадян.

«Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою», – написав президент.

Як зауважив Зеленський, від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони.

Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року № 23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами.

З 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців.

Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави.

За наявності правових підстав мандрівникам забороняється в'їзд в Україну у визначеному законодавством порядку.

«Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в'їзду на територію України. Зазначу також, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень», – наголошується у повідомленні.

Відтак президент скерував петицію Прем'єр-міністрові України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів.

Нагадаємо, петиція про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації за 10 днів набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки.

Згодом Стерненко повідомив, що Зеленський ігнорує петицію про заборону росіянам їздити до України.

Наприкінці жовтня Зеленський відповів на петицію щодо гастролей російських артистів.

Як відомо, 21 вересня відомий продюсер Ігор Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.