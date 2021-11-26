Прибрати груди, додати крила: кияни пропонують радикально змінити «Батьківщину-Матір»

Питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури «Батьківщина-Мати» обговорюється з 2015 року

У столиці України триває декомунізація

Кияни пропонують перетворити статую «Батьківщина-Мати» на Печерських пагорбах на статую архистратига Михаїла. Відповідна петиція «Щодо декомунізації статуї «Батьківщина-Мати»» зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Як зазначив автор петиції Олександр Артьомов, статуя «Батьківщина-Мати» є найвищою монументальною спорудою в Європі та є однією з найвідоміших туристичних споруд української столиці, «але початковий задум та совєцька естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам нашого суспільства».

Киянин переконаний, що демонтувати статую недоцільно, тому він пропонує кардинально її змінити.

«Оскільки ця жіночка виглядає досить чоловікоподібно, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно буде перетворити її на статую архистратига Михаїла – патрона нашого міста. З цією метою прибрати груди, замінити совєцький герб на герб Києва та демонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітру», – йдеться в петиції.

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури «Батьківщина-Мати», кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

Питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури «Батьківщина-Мати» обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

«Що стосується демонтажу герба на щиті Батьківщини-Матері, то перш ніж проводити будь-який демонтаж, на це необхідно отримати рішення уряду або Міністерства культури України. Поки його не буде, ніхто не почне розробляти документацію, тим більше проводити будь-які роботи», – розповів очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

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