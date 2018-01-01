Україно-американський мільярдер: У буремні 90-ті кримінал і хабарники мали «понятія». Тепер — ні

Гінзбург акцентує на тотальній безкарності хабарництва у держустановах і судах

В епоху «буремних 90-х» у криміналу і у хабарників як його підвиду були «понятія», зараз, через тотальну безкарність, «понятій» нема. Таку думку висловив україно-американський мільярдер Марк Гінзбург у інтерв'ю «Главкому». «25 років тому чиновники ще пам’ятали радянські часи, коли за



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Фото: Станіслав Груздєв Марк Гінзбург

Гінзбург акцентує на тотальній безкарності хабарництва у держустановах і судах

В епоху «буремних 90-х» у криміналу і у хабарників як його підвиду були «понятія», зараз, через тотальну безкарність, «понятій» нема. Таку думку висловив україно-американський мільярдер Марк Гінзбург у інтерв'ю «Главкому».

«25 років тому чиновники ще пам’ятали радянські часи, коли за хабарі в особливо великих розмірах і за зловживання службовим становищем можна було отримати 15 років в’язниці із повною конфіскацією майна, а в особливих випадках, ця стаття мала вищу міру покарання. Тому вони були значно помірнішими у своїх апетитах», — пояснює Гінзбург.

Бізнесмен зазначає, що коли були «буремні 90-ті», у криміналу і у хабарників як його у підвиду були «понятія», тому якщо ти один раз із кимось домовився і заплатив – до тебе вдруге не приходили.

«Минуло 20 років, апетити у них збільшились, вони живуть зовсім за іншими стандартами. Зрозуміло, що остання модель «Мерседеса» коштує дорожче, ніж «Жигулі». Вони вже знають, чим привабливі взимку Куршавель та Сантморіц, а влітку Сардинія і Монако».

Гінзбург підкреслює, що найжахливіше — це безкарність. «У 90-х хабарництво у державних установах та у судах ще не було поголовним: боялись покарання. А тепер вони утвердились у своїй безкарності. Чи багато ви назвете відомих хабарників, які реально сидять у в’язницях і втратили неправедно набуте майно? Можливо, карних справ заводиться багато, але який відсоток з них закінчується справедливим вироком?»

За словами бізнесмена, 20 років тому було більше поваги до бізнесменів. «До них ставилися як до людей, які щось роблять, створюють, надають робочі місця. Нині ж ніякої поваги. Ті люди, які нічого важчого за олівець десятиліттями в руках не тримали, які нічого у своєму житті не створили, дивляться на бізнесмена як на дійну корову», — резюмує Гінзбург.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Марк Гінзбург: Щоб стати мільйонером в Україні, достатньо бути однокласником президента чи прем’єра