Членкиня НКРЕКП висміяла себе в соцмережі (фото)

Бабій поскаржилася на брак сонця

Членкиня Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольга Бабій продемонструвала здорове почуття гумору і показала, що не боїться бути смішною. Бабій опублікувала фото з чергового засідання, на якому має дуже втомлений вигляд та понурий погляд. Очевидно фото вона надсилала комусь зі своїх подруг, адже у коментарі видно, що Бабій радять відпочити, адже вона змучена. При цьому чиновниця весело прокоментувала знімок.

«На офіційних заходах і нарадах завжди треба бути усміхненою і щасливою! Для чого? Бо подругам за тебе страшну стане соромно і почнуть їсти на роботу возити», – написала Бабій у Facebook.

У коментарях під фото жінці порадили частіше виходити на сонце, а також покепкували на тему жіночої дружби. «Сонечко завжди кращий вибір і ніколи не зайве», «У кожного має бути така подруга», «В гори, до сонця, до зірок», «То фотографу не потрібно платити гонорар».

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