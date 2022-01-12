«Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці

Жінці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію

За даними ЗМІ, до кав'ярні «Штрудель» почали приходити з перевірками: це сталося після скандалу Гайду

До одеської кав'ярні «Штрудель» почали активно навідуватися різні служби з перевірками: це сталося після скандалу з депутатом від «Слуги народу» Олександром Гайду. Про це пише видання «Страна».

Через відмову працівників кафе обслуговувати супутницю депутата, у якої не виявилося Covid-сертифікату, парламентарій, як стверджують співробітники закладу, почав загрожувати персоналу звільненням, а після інциденту написав депутатський запит із вимогою провести усі можливі перевірки у кафе.

За даними видання, за кілька днів до кав'ярні «Штрудель» почали приходити з перевірками, зокрема співробітники ДСНС. Причиною цього стало депутатське звернення меру Одеси Геннадію Труханову від «слуги» Олександра Гайду. А підставою для депутатських звернень стали нібито «масові скарги» одеситів Олександру Гайду на обслуговування в цьому кафе.

Дружиною Олександра Гайду, як зазначено в декларації нардепа, є громадянка Російської Федерації Вікторія Маркова.

Олександр Гайду – народний депутат від «Слуги народу», який пройшов у Верховну Раду від мажоритарного округу №128 (Миколаїв). Є членом профільного комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики, а також очолює підкомітет з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу. Олександр Гайду має вищу освіту, а до обрання до Верховної Ради обіймав посаду виконавчого директора ТОВ «Вібо-Транс». З 2011 до 2017 року був керівником Морського спеціалізованого порту «Ніка-Тера».

Нагадаємо, в Одесі депутат від «Слуги народу» Олександр Гайду влаштував скандал в кафе після того, як його супутниці відмовили в обслуговуванні через відсутність Covid-сертифікату.

На Дніпропетровщині жінка, яка користувалася підробним covid-свідоцтвом для походу до кафе, загриміла до суду.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.