  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    «Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жінці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію - «Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці
    Жінці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію
    фото: скріншот відео

    За даними ЗМІ, до кав'ярні «Штрудель» почали приходити з перевірками: це сталося після скандалу Гайду

    До одеської кав'ярні «Штрудель» почали активно навідуватися різні служби з перевірками: це сталося після скандалу з депутатом від «Слуги народу» Олександром Гайду. Про це пише видання «Страна».

    Через відмову працівників кафе обслуговувати супутницю депутата, у якої не виявилося Covid-сертифікату, парламентарій, як стверджують співробітники закладу, почав загрожувати персоналу звільненням, а після інциденту написав депутатський запит із вимогою провести усі можливі перевірки у кафе.

    За даними видання, за кілька днів до кав'ярні «Штрудель» почали приходити з перевірками, зокрема співробітники ДСНС. Причиною цього стало депутатське звернення меру Одеси Геннадію Труханову від «слуги» Олександра Гайду. А підставою для депутатських звернень стали нібито «масові скарги» одеситів Олександру Гайду на обслуговування в цьому кафе.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    «Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці
    «Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці

    Дружиною Олександра Гайду, як зазначено в декларації нардепа, є громадянка Російської Федерації Вікторія Маркова.

    Олександр Гайду – народний депутат від «Слуги народу», який пройшов у Верховну Раду від мажоритарного округу №128 (Миколаїв). Є членом профільного комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики, а також очолює підкомітет з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу. Олександр Гайду має вищу освіту, а до обрання до Верховної Ради обіймав посаду виконавчого директора ТОВ «Вібо-Транс». З 2011 до 2017 року був керівником Морського спеціалізованого порту «Ніка-Тера».

    Нагадаємо, в Одесі депутат від «Слуги народу» Олександр Гайду влаштував скандал в кафе після того, як його супутниці відмовили в обслуговуванні через відсутність Covid-сертифікату.

    На Дніпропетровщині жінка, яка користувалася підробним covid-свідоцтвом для походу до кафе, загриміла до суду.

    Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

    Читайте також:

    Теги: Верховна Рада ДСНС депутат Одеса скандал жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуга» Гайду помстився кафе, яке просило Covid-сертифікат у його супутниці