Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)

У мережі припускають, що костюм полковника може бути підробкою

Модний лук Єфтенія коштує понад 2 тис. євро

У мережі висміяли дрескод п'яного полковника одеської поліції, якого нещодавно зупинили патрульні у Чернівцях. На гламурне вбрання В'ячеслава Єфтенія звернула увагу журналістка Марія Горбань.

«З сумних пейзажів сірих вуличок виділяється костюмчик поліцейського. Схожі «збори», як кажуть на Галичині, дуже полюбляє Толя Шарій – більше лого брендів, щоб видно було за кілометр! Так от, цей костюмчик Gucci коштує понад 2 тис. євро – десь як дві з половиною зарплати Єфтенія. Модний лук доповнений стильною жилеткою», – написала журналістка у Facebook.

Вона також звернула увагу на надпис на сміттєвому баку. Який потрапив у кадр під час спілкування поліцейських та Єфтенія.

«Ще один елемент історії – сміттєвий контейнер, який упродовж відео миготить з-за спити В'ячеслава Єфтенія. Металеву штуку прикрашає напис A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – «всі копи виродки»), якось по-своєму доповнюючи картину зупинки високопоставленого поліцейського напідпитку», – вказала Горбань.

Під постом журналістки користувачі мережі почали активно коментувати костюм Єфтенія і висловлювати свої версії про походження брендового вбрання полковника.

«Але давай будемо чесними, костюм – отстой», «Довго збирав на костюмчик. Багатов чому собі відмовляв поліцейський Єфтеній?», « Ну і Мерс 20-го року на хвилиночку…Дуже талановитий міліціонер», «Це хворма для операцій під прикриттям. Зшита на 7-му кілометрі, держбюджет не постраждав».

Нагадаємо, патрульні зупинили елітний Mercedes G 63 AMG г/н AC0007KK 8 січня о 01:30 у центрі Чернівців, за кермом якого перебував нетверезий полковник.

На опублікованому відео він спочатку намагався домовитися з поліцейськими, заявляв про своє звання та посаду, пропонував посадити дружину за кермо замість себе та заявив, що «країну всрали в гавно». Водночас, він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Йому виписали штрафи за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.