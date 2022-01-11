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    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)

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    У мережі припускають, що костюм полковника може бути підробкою - Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)
    У мережі припускають, що костюм полковника може бути підробкою
    фото скріншот відео

    Модний лук Єфтенія коштує понад 2 тис. євро

    У мережі висміяли дрескод п'яного полковника одеської поліції, якого нещодавно зупинили патрульні у Чернівцях. На гламурне вбрання В'ячеслава Єфтенія звернула увагу журналістка Марія Горбань.

    «З сумних пейзажів сірих вуличок виділяється костюмчик поліцейського. Схожі «збори», як кажуть на Галичині, дуже полюбляє Толя Шарій – більше лого брендів, щоб видно було за кілометр! Так от, цей костюмчик Gucci коштує понад 2 тис. євро – десь як дві з половиною зарплати Єфтенія. Модний лук доповнений стильною жилеткою», – написала журналістка у Facebook.

    Вона також звернула увагу на надпис на сміттєвому баку. Який потрапив у кадр під час спілкування поліцейських та Єфтенія.

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    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)
    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)
    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)
    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)

    «Ще один елемент історії – сміттєвий контейнер, який упродовж відео миготить з-за спити В'ячеслава Єфтенія. Металеву штуку прикрашає напис A.C.A.B. (All Cops Are Bastards – «всі копи виродки»), якось по-своєму доповнюючи картину зупинки високопоставленого поліцейського напідпитку», – вказала Горбань.

    Під постом журналістки користувачі мережі почали активно коментувати костюм Єфтенія і висловлювати свої версії про походження брендового вбрання полковника.

    «Але давай будемо чесними, костюм – отстой», «Довго збирав на костюмчик. Багатов чому собі відмовляв поліцейський Єфтеній?», « Ну і Мерс 20-го року на хвилиночку…Дуже талановитий міліціонер», «Це хворма для операцій під прикриттям. Зшита на 7-му кілометрі, держбюджет не постраждав».

    Нагадаємо, патрульні зупинили елітний Mercedes G 63 AMG г/н AC0007KK 8 січня о 01:30 у центрі Чернівців, за кермом якого перебував нетверезий полковник.

    На опублікованому відео він спочатку намагався домовитися з поліцейськими, заявляв про своє звання та посаду, пропонував посадити дружину за кермо замість себе та заявив, що «країну всрали в гавно». Водночас, він відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Йому виписали штрафи за перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

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    Теги: ДТП водій автомобіль Чернівці речі Mercedes
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    Мережа висміяла костюмчик Gucci п'яного полковника Одещини (фото)