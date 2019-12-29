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    Суспільство

    Керуючий справами УПЦ МП розказав, чому ходить в храм до Філарета

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    Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній зізнався, що ходить до Володимирського собору поклонитися&nbsp;святим мощам великомучениці Варвари - Керуючий справами УПЦ МП розказав, чому ходить в храм до Філарета
    Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній зізнався, що ходить до Володимирського собору поклонитися святим мощам великомучениці Варвари

    «А чому б ні?», - дивується митрополит УПЦ МП Антоній

    Керуючий справами Московської церкви в Україні митрополит Антоній в інтерв’ю «Главкому» назвав «політичним замовленням, що не має нічого спільного з життям самої використовується країною-агресором для насадження російської культури і «руського міра» в Україні.

    Митрополит також пояснив, чому в церквоних лавках УПЦ МП продається переважно російськомовна література: «Щодо російськомовних книжок, то такі книги купують». Антоній також запевняє, що й українською мовою книжки видаються «наскільки можливо».

    «Я колись, кілька років тому, зайшов до Михайлівського монастиря (Помісної Православної церкви України – «Главком») і теж не побачив там багато книжок українською», - зауважив митрополит УПЦ МП Антоній.

    Керуючий справами Московської церкви в Україні зізнався, що ходить і до Володимирського патріаршого собору, кафедри предстоятеля УПЦ КП.

    «Заходжу до Володимирського собору (кафедра патріарха Філарета  – «Главком») поклонитися святим мощам великомучениці Варвари. А чому б ні? І, наприклад, в Михайлівському монастирі  продають семінаристи іконки Святої Мотрони Московської. Я питаю, а яким чином тут ікона держави-агресора? І тут почалися якісь відмовки. Я так розумію, там чисто комерційний інтерес. Їх купують, ось вони і продають», - говорить Антоній.

    За словами керуючого справами УПЦ МП у Володимирському соборі його впізнають.

    «Хтось впізнає, благословення навіть беруть. І ті священники, які там служать, беруть благословення», - стверджує Антоній.

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    Філарет церква книги література Українська православна церква православна церква Епіфаній Митрополит Антоній
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