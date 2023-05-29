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Українці назвали місце, де відчувають себе найбезпечніше

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українці назвали місце, де відчувають себе найбезпечніше
Безпекові питання мають неабиякий вплив на емоційно-психологічний стан українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

26% респондентів не почуваються у безпеці навіть у себе вдома

Найбільш безпечним, на думку респондентів, є перебування вдома – 72% українців почуваються вдома повністю або принаймні частково безпечно. Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього.

Разом з тим 26% респондентів не почуваються у безпеці навіть у себе вдома, і це безперечно є наслідком війни, що триває. Доволі часто небезпечними відчуваються місця роботи, громадські місця, установи та заклади, перебування на вулиці: 30-34% тих, хто буває в цих локаціях відчувають часткову небезпеку, 9-11% вважають ці місця вкрай небезпечними.

Де українці відчувають себе безпечно: інфографіка
Де українці відчувають себе безпечно: інфографіка
фото: Український інститут майбутнього

Зазначимо, що безпекові питання мають неабиякий вплив на емоційно-психологічний стан. Емоційно-психологічний стан українців оцінюється переважно як задовільний, середня оцінка за 5-бальною шкалою – 3 бали. Більшість українців вважають, що їхній емоційно-психологічний стан змінився, більша частина (39%) – що на гірше. Хоча у порівнянні з даними минулого опитування у лютого 2023 року середня оцінка навіть дещо покращилась, адже тоді середньою оцінкою було 2,9 бали.

Серед чоловіків та жінок домінують приблизно однакові настрої, які визначаються такими емоціями, як тривога та роздратування, з одного боку, і надія та очікування покращень, з іншого. Настрої жінок дещо частіше визначається такими емоціями як тривога та страх, чоловіки замість страху порівняно частіше відчувають злість.

Зазначимо, що досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки емоційно-психологічного стану українців з 16 до 20 травня 2023 року. В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1205 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.9%.

Нагадаємо, що українці почали частіше вживати алкоголь. 3% опитаних українців випивають майже щодня.

Теги: українці безпека

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