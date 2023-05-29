Українці назвали місце, де відчувають себе найбезпечніше

26% респондентів не почуваються у безпеці навіть у себе вдома

Найбільш безпечним, на думку респондентів, є перебування вдома – 72% українців почуваються вдома повністю або принаймні частково безпечно. Про це йдеться в дослідженні Українського інституту майбутнього.

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Разом з тим 26% респондентів не почуваються у безпеці навіть у себе вдома, і це безперечно є наслідком війни, що триває. Доволі часто небезпечними відчуваються місця роботи, громадські місця, установи та заклади, перебування на вулиці: 30-34% тих, хто буває в цих локаціях відчувають часткову небезпеку, 9-11% вважають ці місця вкрай небезпечними.

Де українці відчувають себе безпечно: інфографіка фото: Український інститут майбутнього

Зазначимо, що безпекові питання мають неабиякий вплив на емоційно-психологічний стан. Емоційно-психологічний стан українців оцінюється переважно як задовільний, середня оцінка за 5-бальною шкалою – 3 бали. Більшість українців вважають, що їхній емоційно-психологічний стан змінився, більша частина (39%) – що на гірше. Хоча у порівнянні з даними минулого опитування у лютого 2023 року середня оцінка навіть дещо покращилась, адже тоді середньою оцінкою було 2,9 бали.

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Серед чоловіків та жінок домінують приблизно однакові настрої, які визначаються такими емоціями, як тривога та роздратування, з одного боку, і надія та очікування покращень, з іншого. Настрої жінок дещо частіше визначається такими емоціями як тривога та страх, чоловіки замість страху порівняно частіше відчувають злість.

Зазначимо, що досліджування проводилося Українським інститутом майбутнього для оцінки емоційно-психологічного стану українців з 16 до 20 травня 2023 року. В опитуванні брали участь громадяни з усієї території України (крім населених пунктів на тимчасово непідконтрольних територіях частини Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, окупованої АР Крим). Загалом участь взяли 1205 респондентів. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2.9%.

Нагадаємо, що українці почали частіше вживати алкоголь. 3% опитаних українців випивають майже щодня.