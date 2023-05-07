Євробачення-2023: Tvorchi з’явилися на відкритті у символічному вбранні

Публіка Ліверпуля зустріла Джеффрі Кенні та Андрія Гуцуляка гучними оплесками

У Ліверпулі 7 травня відбулася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2023».

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Так, учасники 37 країн пройшлися «бірюзовим хідником», продемонстрували свої образи та дали коротенькі інтерв'ю ведучим Тимуру Мірошниченку та Сем Квек. Перед єврофанами вже з'явився цьогорічний представник від України – дует Tvorchi.

Публіка Ліверпуля, яка зібралася подивитися урочисту церемонію відкриття конкурсу, зустріла Джеффрі Кенні та Андрія Гуцуляка гучними оплесками і синьо-жовтими прапорами.

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Самі ж учасники Tvorchi обрали для виходу на «бірюзовий хідник» символічне вбрання. Вони з'явилися у чорно-червоних костюмах, на яких були написані імена дітей, які могли загинути. Та завдяки інкубаторам інтенсивної терапії, що придбали Tvorchi, вони вижили.

«На вбранні написані імені дітей, які народилися під час війни та могли загинути. Вони вижили, бо ми купили інкубатори інтенсивної терапії. Ми збираємо кошти, щоб врятувати їхні життя та серця. У нас є кампанія для закупки інкубаторів інтенсивної терапії та збереження дитячих сердець, щоб зробити їхні серця сильнішими. Ми вважаємо, це дуже важливо», – розповів Андрій Гуцуляк.

Торік український колектив Kalush Orchestra виборов перше місце на «Євробаченні». Ведучий Тимур Мірошниченко поцікавився, чи зможуть Tvorchi повторити минулорічний тріумф українців та чи засмутяться вони, якщо не здобудуть перемогу. На це Джеффрі Кенні відповів, що найголовніше для них – це перемога України у війні з Росією.

«Що ж, насправді це не є нашим пріоритетом просто зараз. Виграємо ми чи ні - це все одно буде чудово для нас всіх. Але найважливіша ціль – це перемогти війну в Україні, і ми активно докладаємо максимальних зусиль, як і всі українці», – сказав Джеффрі Кенні.

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Утім, музиканти обіцяють гарно виступити на конкурсі, аби українців запам'ятали.

«Для нас важливо виступити гарно, щоб представити нашу країну якнайкраще. Ми вже показуємо дещо нове з України – електронну музику. Я думаю, це чудово показати, яка Україна різна, як багато в ній різних людей», – додав Андрій Гуцуляк.

Нагадаємо, Tvorchi боротимуться за перемогу на «Євробаченні-2023» вже 13 травня.

Раніше стало відомо, що співачка Руслана, яка свого часу принесла Україні першу перемогу на Євробаченні, все ж таки виступить на пісенному конкурсі з Ліверпулю.