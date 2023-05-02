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США не будуть оприлюднювати втрати України у війні – Кірбі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США не будуть оприлюднювати втрати України у війні – Кірбі
Американський чиновник наголосив, що США ніколи не надавали інформації про втрати українців у війні та не збираються
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Українці тут жертви, Росія - агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка, знову ж таки, ускладнить життя українцям»

Сполучені Штати не збираються оприлюднювати втрати України у війні, яку веде проти неї Росія. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє  CNN.

Американський чиновник наголосив, що США ніколи не надавали такої інформації та не збираються. «Українці тут жертви, Росія – агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка, знову ж таки, ускладнить життя українцям. Мені не потрібно дотримуватися того самого почуття ввічливості щодо росіян – я цього не робив і не збираюся зараз починати», – уточнив Кірбі.

Нагадаємо, раніше Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу. У боях біля Бахмута загинуло близько 20 тис. російських загарбників.  За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік.  Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився». 

Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

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Теги: росія Міноборони українці втрати наступ війна

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