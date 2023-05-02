США не будуть оприлюднювати втрати України у війні – Кірбі

Американський чиновник наголосив, що США ніколи не надавали інформації про втрати українців у війні та не збираються

Джон Кірбі: «Українці тут жертви, Росія - агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка, знову ж таки, ускладнить життя українцям»

Сполучені Штати не збираються оприлюднювати втрати України у війні, яку веде проти неї Росія. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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Американський чиновник наголосив, що США ніколи не надавали такої інформації та не збираються. «Українці тут жертви, Росія – агресор, і я просто не збираюся викладати у відкритий доступ інформацію, яка, знову ж таки, ускладнить життя українцям. Мені не потрібно дотримуватися того самого почуття ввічливості щодо росіян – я цього не робив і не збираюся зараз починати», – уточнив Кірбі.

Нагадаємо, раніше Білий дім назвав втрати росіян біля Бахмута під час наступу. У боях біля Бахмута загинуло близько 20 тис. російських загарбників. За підрахунками Білого дому, за останні п'ять місяців бойових дій в Україні Росія втратила 100 тис. чоловік. Кірбі заявив, що російський наступ у східному Донбасі «застопорився» і «провалився».

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Триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.