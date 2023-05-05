Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України

Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України. До нього додалися ще п’ять позицій. Відповідний наказ опублікований на сайті відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали приготування української традиційної страви «Голубці» та рогозоплетіння.

«Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району», – зазначають у міністерстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, додано такі елементи:

традиції рогозоплетіння, що побутує у селах Щітки та Писарівка Вінницької області;

традиція наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі;

культура традиційного вівчарства Бессарабії та знання, пов'язані з ним;

традиція повіншування Василів у селі Липівка в Івано-Франківській області.

На виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році, з 2018 року ведеться відповідний Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України, серед яких – приготування борщу, петриківський розпис, українська писанка тощо.

Нові елементи включаються до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що буковинську Маланку можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини.