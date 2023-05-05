Головна Країна Культура
search button user button menu button

Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України
Із 2018 року ведеться Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України
фото з відкритих джерел

Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України. До нього додалися ще п’ять позицій. Відповідний наказ опублікований на сайті відомства.

Зокрема, до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали приготування української традиційної страви «Голубці» та рогозоплетіння.

«Страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району», – зазначають у міністерстві.

Крім цього, додано такі елементи:

  • традиції рогозоплетіння, що побутує у селах Щітки та Писарівка Вінницької області;
  • традиція наряджання могильних хрестів на Рівненському Поліссі;
  • культура традиційного вівчарства Бессарабії та знання, пов'язані з ним;
  • традиція повіншування Василів у селі Липівка в Івано-Франківській області.

На виконання Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини, яку Україна ратифікувала у 2008 році, з 2018 року ведеться відповідний Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Наразі перелік складається з 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України, серед яких – приготування борщу, петриківський розпис, українська писанка тощо.

Нові елементи включаються до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Раніше повідомлялося, що буковинську Маланку можуть включити до переліку культурної нематеріальної спадщини.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка Мінкульт наказ ЮНЕСКО українці Україна фронт їжа культурна спадщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Блінкен відчуває впевненість, що Україна досягне успіху у поверненні своїх територій
Без Китаю не обійтися? Стало відомо, як Білий дім бачить шлях до миру в Україні
Вчора, 07:14
Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
21 квiтня, 11:16
Россия все еще верит, что мир зависит от ее энергоресурсов
Зачем «Газпром» снова начал пугать Европу холодной зимой?
20 квiтня, 09:58
Українці озброєні гумором: ЗСУ боронитимуть нашу землю навіть від інопланетян
Спалах у небі над Києвом: мережа вибухнула мемами (фото)
19 квiтня, 23:37
У Києво-Печерській лаврі не вщухають суперечки й сутички
Ситуація у Лаврі: монах провокує керівництво, комісія опечатує корпуси (відео)
19 квiтня, 11:18
Українці гостро реагують на мовне питання
Припиніть штучне збіднення української мови
17 квiтня, 11:41
Українські військові та бійці територіальної оборони масово використовують трофейні російські танки проти ЗС РФ
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
13 квiтня, 04:38
Скандал із Спартаком Субботою: мережа вибухнула мемами та жартами
Скандал із Спартаком Субботою: мережа вибухнула мемами та жартами
12 квiтня, 10:37
Путін, на думку Бернса, вірить що може перемогти Україну та Захід
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
12 квiтня, 08:27

Культура

Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України
Голубці і вівчарство: Мінкульт розширив перелік нематеріальної спадщини України
Усе, що треба знати про Євробачення-2023: розклад, список учасників, прогнози
Усе, що треба знати про Євробачення-2023: розклад, список учасників, прогнози
Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами
Залужний, Байден та пес Патрон: художник дивує гіперреалістичними портретами
У США відбулася презентація фільму «20 днів у Маріуполі» (фото)
У США відбулася презентація фільму «20 днів у Маріуполі» (фото)
Яку роль відіграла українська мова у війні: розʼяснення уповноваженого
Яку роль відіграла українська мова у війні: розʼяснення уповноваженого
Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС
Головний приз кінофестивалю в Німеччині отримав фільм про захоплення росіянами ЧАЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Путін скликає засідання Радбезу після гучної заяви США
7813
ЗМІ припустили, що ЗСУ збили «Кинджал» над Києвом. Повітряні сили відреагували
5951
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
5804
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
5138
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)
4352
5 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Знову заморозки: чого очікувати українцям найближчими вихідними
Сьогодні, 15:01
Українці обрали марку до Дня захисту дітей: результати опитування в «Дії»
Сьогодні, 12:32
Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту