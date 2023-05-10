Де і як правильно зберігати батарейки: поради експертів

Якщо батарейки зберігаються при занадто високій температурі, їх саморозряд може збільшитися

Як правильно зберігати батарейки? Деякі речі знаходяться на одному місці майже в кожному будинку. Однак з батарейками справа йде інакше: одні зберігають їх при кімнатній температурі в шафі, інші – в холодильнику, інформує Ukr.Media.

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Якщо батарейки зберігаються при занадто високій температурі, їх саморозряд може збільшитися. Іншими словами, батарейки не прослужать так довго, як могли б при нижчій температурі.

Компанія Panasonic, що виробляє електроніку, пише на своєму сайті: «відносно кажучи, екстремальна спека завдає більше шкоди, ніж екстремальний холод, особливо в тривалій перспективі».

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Однак батарейки не слід зберігати при температурі нижче 6°C. В ідеалі, за словами виробників, відповідне місце має бути кімнатної температури або навіть трохи прохолодніше. Тим, хто хоче зберігати батарейки в холодильнику, слід дотримуватися важливих порад.

До слова, зберігання в холодильнику може призвести до появи на них іржі.

Температура в холодильнику в нашій країні становить в середньому 7°C і в принципі підходить для зберігання батарейок. У холодильнику не дуже холодно. Однак проблема все ж може виникнути, оскільки місце зберігання має бути сухим.

У холодильнику цей критерій просто не дотримується тому, що існує ризик утворення конденсату. Ця волога може призвести до того, що акумулятори почнуть іржавіти. Тому набагато краще вибрати інше місце для їх зберігання.

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Споживачі можуть залишити батарейки в упаковці й зберігати їх в шафі або ящику. І упаковка, і місце зберігання можуть гарантувати, що ні волога, ні іржа не з'являться. Однак якщо споживачі хочуть зберігати батарейки в холодильнику, то і для цього є рішення.

Батарейки можна помістити в паронепроникну коробку і зберігати в холодильнику. Однак перед використанням важливо зберігати батареї при кімнатній температурі – тобто поза холодильником – принаймні один день. Однак чи має сенс зберігати батарейки поруч з їжею – питання спірне.