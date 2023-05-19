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Штрафи за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати українцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Штрафи за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати українцям
Громадяни України мають дотримуватися норм допустимого шуму
фото з відкритих джерел

За шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати

В Україні на всіх громадян покладається обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби. 

Коли заборонено шуміти

Згідно зі статтею 24 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» на громадян покладається обов’язок, а також підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми допустимого шуму і звучання.

В нічний час (від 22:00 години вечора до 08:00 ранку) заборонено:

  • гучно співати і кричати;
  • використовувати феєрверки, салюти, апаратуру, яка відтворює звук;
  • використовувати обладнання, що генерує шум.

Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях сформульовані загальні норми допустимої гучності, що регламентуються наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.

До місць, де заборонено шуміти після 22 години, входять:

  • житлові будинки і прибудинкові території;
  • лікувальні, санаторно-курортні заклади;
  • будинки-інтернати, заклади освіти, культури;
  • готелі і гуртожитки;
  • заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу в межах міста;
  • інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на територіях мікрорайонів і груп житлових будинків.

Коли заборони не діють

Є випадки, коли заборони не діють (ч. 5 ст. 24 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»). Мова йде про:

  • екстрену ситуацію (аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок);
  • якщо отримано дозвіл місцевої ради на використання салютів, феєрверків в заборонений час;
  • відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;
  • надання невідкладної допомоги;
  • попередження і припинення порушень закону;
  • коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;
  • якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель;
  • проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.

Зазначимо, що за шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати. Розмір штрафів за перше порушення на рік – 85-255 грн для фізичних осіб та 255-510 грн для юридичних осіб.

Нагадаємо, що депутати готують важливі зміни для пішоходів. Новий законопроєкт передбачає покарання для пішоходів-порушників правил дорожнього руху з дітьми  – штраф у розмірі 850 грн.

Теги: штраф правила українці

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