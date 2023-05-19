Штрафи за поведінку у квартирах та на вулиці: що важливо знати українцям

За шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати

В Україні на всіх громадян покладається обов’язок дотримуватися встановлених норм допустимого шуму. Також ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, державні та місцеві органи влади. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

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Коли заборонено шуміти

Згідно зі статтею 24 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» на громадян покладається обов’язок, а також підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми допустимого шуму і звучання.

В нічний час (від 22:00 години вечора до 08:00 ранку) заборонено:

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гучно співати і кричати;

використовувати феєрверки, салюти, апаратуру, яка відтворює звук;

використовувати обладнання, що генерує шум.

Для оцінки рівня шуму в житлових приміщеннях сформульовані загальні норми допустимої гучності, що регламентуються наказом МОЗ від 22.02.2019 № 463.

До місць, де заборонено шуміти після 22 години, входять:

житлові будинки і прибудинкові території;

лікувальні, санаторно-курортні заклади;

будинки-інтернати, заклади освіти, культури;

готелі і гуртожитки;

заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу в межах міста;

інші будівлі і споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на територіях мікрорайонів і груп житлових будинків.

Коли заборони не діють

Є випадки, коли заборони не діють (ч. 5 ст. 24 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»). Мова йде про:

екстрену ситуацію (аварія, пожежа, потоп, впало дерево на будинок);

якщо отримано дозвіл місцевої ради на використання салютів, феєрверків в заборонений час;

відзначення святкових, неробочих днів, днів міста, змагань та інших свят, позначених в рішення сесії місцевої ради;

надання невідкладної допомоги;

попередження і припинення порушень закону;

коли шум в закритому приміщенні, за умови що він не поширюється за межі цього приміщення і його не чутно жителям прилеглих квартир;

якщо джерелами шуму є обладнання та механізми, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель;

проведення зборів, мітингів, демонстрацій і походів, якщо про це своєчасно повідомлені органи місцевого самоврядування.

Зазначимо, що за шум у неналежний час українцям можуть винести попередження або відразу оштрафувати. Розмір штрафів за перше порушення на рік – 85-255 грн для фізичних осіб та 255-510 грн для юридичних осіб.

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