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Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хто винен у війні: Росія чи Україна? Несподівані результати опитування китайців
стало відомо, що китайці думають про війну в Україні
фото: Укрінформ

Переважна більшість опитаних — 80% — очікувано покладають відповідальність за «кризу» на США та інші західні країни

Тільки 8% китайських респондентів вважає Росію відповідальною за «конфлікт» Москви та Києва, тоді як 11,7% вважають, що винна Україна. Такі результати опитування Центру міжнародної стратегії та безпеки Університету Циньхуа. 

Більша частина китайських респондентів позитивно ставляться до Росії, негативно лише 8%.

Одночасно майже 60% опитаних висловили негативне ставлення до США.

За даними опитування, 40% респондентів вважають, що вплив Росії на світову політику за останні п'ять років «незначно збільшився». Цей варіант відповіді є найпопулярнішим серед опитаних, які висловили свої думки про вплив Росії на глобальну ситуацію.

При цьому більш ніж половина опитаних вважають, що вплив Китаю та США «значно збільшився».

Раніше повідомлялося, як українці рятувалися у перші дні повномасштабного вторгнення.

Також стало відомо, у яких областях України найбільше переселенців.

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Теги: конфлікт Україна українці росія

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