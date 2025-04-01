Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування

Лише 18% українців очікують на скоріше чи повністю справедливий мир

Українці значно втратили оптимізм щодо можливості справедливого миру за президентства Дональда Трампа. У березні 2025 року лише 3% українців очікують повністю справедливий мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування КМІС.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, 15% респондентів розраховують скоріше справедливий мир, хоча з виконанням деяких поступок Росії. 21% українців вважають, що мир буде почасти справедливий, почасти – ні.

На скоріше несправедливий мир, хоча з виконанням деяких вимог України, розраховують 32% українців.

Зовсім несправедливий мир очікують 22% українців.

Зовсім несправедливий мир очікують 22% українців скріншот

За даними опитування КМІС, у грудні 2024 року 31% вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир. У період 14 лютого – 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.

Більшість українців висловлюють критичні міркування щодо миру за Трампа скіншот

Наразі, за останніми даними, лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12–22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

Нагадаємо, президентові України Володимиру Зеленському довіряють 69% населення. Це на 2% більше, ніж було зафіксовано на початку березня.