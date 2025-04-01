Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
КМІС провів опитування упродовж 12-22 березня 2025 року серед 1326 респондентів
колаж: glavcom.ua

Лише 18% українців очікують на скоріше чи повністю справедливий мир

Українці значно втратили оптимізм щодо можливості справедливого миру за президентства Дональда Трампа. У березні 2025 року лише 3% українців очікують повністю справедливий мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на опитування КМІС.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, 15% респондентів розраховують скоріше справедливий мир, хоча з виконанням деяких поступок Росії. 21% українців вважають, що мир буде почасти справедливий, почасти – ні.

На скоріше несправедливий мир, хоча з виконанням деяких вимог України, розраховують 32% українців.

Зовсім несправедливий мир очікують 22% українців.

Зовсім несправедливий мир очікують 22% українців
Зовсім несправедливий мир очікують 22% українців
скріншот

За даними опитування КМІС, у грудні 2024 року 31% вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир. У період 14 лютого – 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%. У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.

Більшість українців висловлюють критичні міркування щодо миру за Трампа
Більшість українців висловлюють критичні міркування щодо миру за Трампа
скіншот

Наразі, за останніми даними, лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування упродовж 12–22 березня 2025 року серед 1326 респондентів.

Нагадаємо, президентові України Володимиру Зеленському довіряють 69% населення. Це на 2% більше, ніж було зафіксовано на початку березня. 

Читайте також:

Теги: соцопитування Дональд Трамп Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вимоги Путіна щодо припинення мобілізації в Україні та зупинки західної військової допомоги викликають серйозні занепокоєння
Припинення вогню в Україні: що стоїть за вимогами Путіна
18 березня, 12:25
Росія терором намагається зламати опір українців
Чи й справді «Росія гнобила Україну 350 років»?
29 березня, 18:00
Володимир Дубовик біля бібліотеки ім. Джорджа Буша (США)
«З часів маккартизму нічого подібного не було». Експерт-американіст побачив у Трампа замашки Сталіна
6 березня, 20:30
Спецпредставник Трампа наголосив, що не вірить в інформацію про переговори з українською опозицією
Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа
6 березня, 21:37
5 березня директор ЦРУ Джон Реткліфф офіційно заявив про тимчасову зупинку надання Україні зброї та розвідувальних даних
СNN: США надають Україні розвіддані тільки для захисту, але не для наступу
8 березня, 01:33
Слідство наразі вивчає зв’язки чоловіка у ТЦК
В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими
10 березня, 14:55
Якщо книга «Про що мріють ангели» ілюструє трагічний бік війни, то комікс «Люди перемоги. Конан» – героїчний
У Мілані українці презентували комікс для дітей про сучасного героя-розвідника (фото)
3 березня, 13:49
Порошенко: Вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України
Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко
6 березня, 12:23
Ушаков заявив, що метою Москви нібито є «довгострокове мирне врегулювання»
«Це нам нічого не дає». Помічник Путіна розкритикував мирний план американців
13 березня, 16:36

Суспільство

Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення
«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення
Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
45K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
25K
«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Поет Крищенко назвав співака, який «був гордістю, а став ганьбою»
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність
11K
Річниця звільнення Київщини: чому українцям не сподобався допис посольства США

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua