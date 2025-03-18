Припинення вогню в Україні: що стоїть за вимогами Путіна

30-денний режим припинення вогню у російській версії – це тестовий режим

За підсумками зустрічі у Саудівській Аравії Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Своєю чергою під час спілкування самопроголошеного президента Білорусі і російського диктатора, останній заявив, що російська сторона начебто згодна з пропозицією припинити бойові дії. Але виходить з того, що це припинення має призвести до довгострокового миру та усунення першопричин конфлікту.

Зокрема, Путін наголосив, що припинення вогню можливе лише за певних гарантій. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив. Крім того, він наголосив, що перемир'я не повинно дозволити Україні перегрупуватися або переозброїтися, а має сприяти досягненню довготривалого миру, який враховує інтереси Росії.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на слова Путіна заявивши, що російська сторона фактично готує відмову станом на зараз.

Нагадаю, український президент і раніше неодноразово відкидав подібні пропозиції наголошуючи на необхідності збереження сильної армії для гарантування безпеки країни.

Примітно, що Дональд Трамп висловив обережний оптимізм щодо заяв Путіна. Він підкреслив, що Путін «зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною». Також він сказав, що готовий поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню.

Таким чином, вимоги Путіна щодо припинення мобілізації в Україні та зупинки західної військової допомоги викликають серйозні занепокоєння, як в української сторони, так і наших стратегічних партнерів. Ба більше, ускладнюють досягнення домовленостей про припинення вогню.

Йдеться про те, що погодження на ці умови означатиме стратегічну поразку України. Зупинка мобілізації та військової допомоги створить умови для посилення РФ і ослаблення України, що неминуче призведе до нового наступу російської армії, але вже за значно гірших для нас умов.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, зупинка мобілізаційних процесів дає Путіну значну перевагу, оскільки створить серйозну проблему для оновлення резервів, а відновити процес пізніше буде дуже складно, бо це потребує додаткового часу, ресурсів і політичної волі.

На його думку, навіть якщо буде досягнуто тимчасового перемир'я, Росія використає цей час для перекидання військ, накопичення боєприпасів і підготовки нового наступу, що поставить Україну у вкрай невигідне становище.

Зауважу, що жодне з попередніх перемир’їв, які були ще за часів АТО, російською стороною не дотримувалося і не виконувалися. Тому в української сторони є певні перестороги з приводу готовності Російської Федерації виконувати умови запропонованого США 30-денного перемир’я.

Більше того, викликають запитання заяви російського диктатора щодо подій у Курській області.

«Що ми будемо робити з цим ділянкою вклинення у Курській області? Якщо ми зупиняємо бойові дії на 30 діб, то що це означає, що ті, хто там перебуває, будуть виходити без бою? Ми їх звідти повинні випустити?... Чи українське керівництво дасть їм команду скласти зброю і здатися у полон? Як це буде? Не зрозуміло», – заявив він.

Але ще більше запитань викликають його розпорядження щодо створення так званої «санітарної зони» біля кордонів російської федерації. Фактично йдеться про розширення зони бойових дій за рахунок інших областей України. Це Сумська і Чернігівська області. Тобто, він дає чіткий військово-політичний сигнал щодо готовності подальших наступів на територію України не тільки в тих областях, які згідно з його указами включені до складу російської федерації, але й за рахунок інших територій України. А це масштабування театру бойових дій.

Подібні заяви російського диктатора варто розглядати виключно як елемент військово-політичного тиску на Україну і Сполучені Штати з метою, щоб останні прийняли саме російський сценарій закінчення війни. Тим більше наразі вже є заява очільника Сумської ОВА з приводу того, що Росіяни перекинули до кордонів значні оперативні резерви.

Це ті зовнішні виклики для України, які стоять на тлі так званих «пропозицій» Російської Федерації щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

З приводу самих пропозицій – це фактично про демілітаризацію України. Це не тільки і не стільки про заборону щодо постачання зброї для потреб Сил оборони України на 30 днів. Російська сторона висуває ці вимоги для закінчення війни.

Нагадаю, нещодавно помічник Путіна Ушаков заявив, що країна-окупант не хоче тимчасового перемир'я з Україною, а начебто зацікавлена в довгостроковому врегулюванні. Він зазначив, що мета Росії – це «довгострокове мирне врегулювання», яке має враховувати «законні інтереси» РФ. Натомість, призупинення вогню, на його думку, є ні що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого.

Таким чином 30-денний режим припинення вогню у російській версії – це тестовий режим. Якщо зараз Україна і Сполучені Штати проковтнуть і погодяться на заборону постачання зброї, то це буде виконання вимог Російської Федерації у подальшому. Це те, що російська сторона називає демілітаризацією України. Їхня основна вимога у подальшому – це заборона постачання зброї, навчання Сил оборони України і скорочення самої чисельності армії України. Тому ці пропозиції – це як пробний камінчик, їх треба розглядати виключно з цього аспекту.

З одного боку, РФ буде вимагати демілітаризацію України, але з іншого боку, буде фактично виношувати плани щодо подальшої анексії українських територій. Тому погоджуватися на ці умови не можна. Це пастка. І політична, і дипломатична, і у першу чергу військова, і інформаційна.

Начальник Головного управління розвідки Кирил Буданов зауважив, що є усі ознаки того, що Росії потрібна пауза у війні. За словами Буданова, війна проти України коштує Росії близько мільярда доларів на день.

«Вони вийшли на максимум свого виробництва. 41% офіційного бюджету витрачає Росія. У нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають», – заявив він.

Інформацію очільника ГУР МОУ щодо планів російського диктатора підтверджують і представники американської розвідки. За їх даними, російський диктатор не готовий до миру. Він все ще хоче захопити Україну. Днями американське видання The Washington Post опублікувало засекречені доповіді американської розвідки, які ставлять під сумнів готовність Путіна припинити війну проти України, оцінюючи, що російський диктатор не відступив від своєї мети – домінувати над Україною.

Деякі нинішні та колишні американські посадовці заявили, що Путін, навіть якщо і погодиться на тимчасове перемир'я, використає його для відпочинку та переозброєння своїх військ. На їх думку, російський диктатор, швидше за все, порушить умови угоди, створивши провокацію, звинувачуючи Україну.

На тлі заяв представників розвід товариств України і США про плани російської сторони щодо України, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не допустити демілітаризацію України. Він підкреслив, що сильна армія – це найважливіша гарантія безпеки для країни.

Шольц також високо оцінив зобов’язання США відновити поставки зброї в Україну. На його думку, таким чином американці дали зрозуміти, «що російський президент не може просто розраховувати на перемогу на полі бою, тому що підтримка України зростає».

Нагадаю, Сполучені Штати вже чітко заявили про повне відновлення постачання озброєння і обміну розвідданими. Наразі вже є інформація про постачання Україні високоточних керованих авіабомб. Американці будуть тиснути на РФ і підтримувати Україну ще більше, якщо Путін не піде на умови припинення вогню.

Плюс підтримка України підкріплена наразі економічним тиском, а саме забороною банківському сектору російської федерації, які під санкціями, щодо проведення розрахунків із кінцевими споживачами за російські нафту і газ. Це вже серйозні речі, яких не було за часів Байдена.