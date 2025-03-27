Рівень довіри до Зеленського зріс протягом березня: результати соцопитування

Недовіру до президента висловлюють 28% українських громадян, а 3% респондентів не змогли відповісти на це питання

У регіональному розрізі найбільше довіряють Зеленському жителі центральних регіонів

Президентові України Володимиру Зеленському довіряють 69% населення. Це на 2% більше, ніж було зафіксовано на початку березня. Як передає «Главком», про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Недовіру до президента висловлюють 28% українських громадян, а 3% респондентів не змогли відповісти на це питання. Як вказує КМІС, зміни в результатах опитування фіксуються в межах статистичної похибки.

Динаміка довіри Президенту В. Зеленському протягом 2019-2025 років «Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському?» фото: kiis.com.ua

У регіональному розрізі найбільше довіряють Зеленському жителі центральних регіонів – 71% опитаних. На заході, сході й півдні президентові України однаково довіряють 68% респондентів.

Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі фото: kiis.com.ua

Нагадаємо, понад половина українців (57%) довіряють президенту України Володимиру Зеленському. 37% повідомили, що не довіряють, та 6% повідомили, що їм важко визначитись. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у період 4-9 лютого 2025 року.

Згодом довіра українців до Зеленського зросла після зростання напруги між Україною та США. У першій половині лютого, до загострення відносин між Україною та США, зокрема суперечки між Зеленським і Трампом, президенту довіряли 57% опитаних, тоді як 37% не довіряли. Баланс довіри-недовіри складав +20%.

Однак у період з 14 лютого до 4 березня, після конфлікту в Овальному кабінеті, рівень довіри до Зеленського зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Баланс довіри-недовіри зріс до +38%.

До слова, 77% українців позитивно сприймають пропозицію щодо 30-денного тимчасового перемир’я. Проте 79% опитаних вважають категорично неприйнятними умови, які Росія висунула для припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.