Оточення Трампа обговорює з опонентами Зеленського вибори? Реакція Порошенка та Тимошенко

Порошенко та Тимошенко підтвердили перемовини із партнерами України, однак заперечили, що вони стосувались виборів

Експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікації Politico. Там йшлося, що соратники президента США Дональда Трампа ведуть таємні переговори з представниками української опозиції щодо проведення президентських виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи політиків у соцмережах.

Так, Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України».

«Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів – security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність», – наголосив політик.

За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни, і звинуватив чинну владу у «неконституційних санкціях».

«Ми говорили і говоримо, що вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України. Після цього очевидно закінчиться воєнний стан. І не пізніше ніж через 180 днів в країні мають відбутися вільні, демократичні вибори, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу. Наше ключове завдання сьогодні – захистити інтереси України. Це завдання кожного українського політика, незалежно від приналежності до влади чи опозиції», – підсумував Порошенко.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

«Команда «Батьківщини» веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру. До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови», – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, соратники президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції, під час яких обговорювали проведення президентських виборів. Так, перемовини нібито відбулися з народною депутаткою та колишньою прем’єркою Юлією Тимошенко та ще одним депутатом і колишнім президентом Петром Порошенком.

«Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Але поведінка Трампа та його чиновників свідчить про зовсім протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «диктатор без виборів», а директор Національної розвідки США Тулсі Габбард неправдиво звинуватила Київ у скасуванні виборів», – йдеться у статті.

Також Володимир Зеленський готовий піти у відставку, якщо Україні дадуть членство в НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спілкування глави української держави з журналістами. Зеленський підкреслює, що враховуючи підтримку на тлі останніх подій, «міняти» його буде не просто.

Як відомо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Після слів Трампа українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.