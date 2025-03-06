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«З часів маккартизму нічого подібного не було». Експерт-американіст побачив у Трампа замашки Сталіна

Варвара Шолян
glavcom.ua
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«З часів маккартизму нічого подібного не було». Експерт-американіст побачив у Трампа замашки Сталіна
Володимир Дубовик біля бібліотеки ім. Джорджа Буша (США)
фото: Facebook Володимира Дубовика

Володимир Дубовик: «Зараз у США вибудовується зовсім інша ідеологія. Питання демократії уже не є важливою цінністю»

Повернення у Білий дім президента Дональда Трампа принесло Сполученим Штатам інституційну кризу. Деякі державні інституції можуть взагалі зникнути – адже головним критерієм для співробітників стає не професійна компетентність, а лояльність до президента. Такого не було з часів маккартизму у 50-х роках минулого століття, розповів «Главкому» доцент кафедри міжнародних відносин та директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету ім. Мечникова, американіст Володимир Дубовик.

За його словами, Штати стрімко переймають радянський досвід – причому навіть не брежнєвський, а сталінський: «Тільки зараз у США нікого не розстрілюють, і Сибіру в американців немає, щоб відправляти незгодних у заслання».

«Сьогодні у всіх державних органах влади проводяться співбесіди з чиновниками, до них приходять і питають: як ти ставишся до Трампа, чи підтримуєш ті чи інші дії президента? Загальний наратив такий: держава сьогодні – це президент Трамп, і якщо ти не погоджуєшся з ним, не поділяєш політику, позиції чи принципи, з яких він виходить, то тобі не місце в державній установі. Так, генеральний прокурор Пем Бонді заявила: ми намагаємося з’ясувати, хто не поділяє порядок денний, погляди та ідеологію президента, і позбутися таких людей», – сказав Дубовик.

Навіть викладачам в університетах уже вказують, які слова не можна використовувати на лекціях, зауважує Володимир Дубовик: «Якщо університет отримує фінансування від держави, то отримує такі «темники».  

«Наприклад, слова, які стосуються ґендерної ідеології, расових питань. Команда Трампа вважає, що ґендер – «роздута» тема, а расової проблеми не існує і т. ін. Один колега з університету Техаса кілька днів тому надіслав мені зразок такого «темника», що містить приблизно 40 слів, які не можна використовувати під час лекцій. Зокрема, це слова «раса», «рабство», «колоніалізм», «ґендер» тощо. Колега каже: або я звільняюся негайно, або маю підкоритися і працювати в таких умовах», – пояснив Дубовик.

Також Дубовик побачив небезпеку у кадровій політиці Трампа у розвідці. «Пропутінську Тулсі Габбард він поставив на чолі Національної розвідки. Габбард заявляє такі дивні речі, які раніше ніколи не можна було б почути від людини, котра стоїть на чолі Національної розвідки. А це позиція чиновниці, якій підпорядковуються всі розвідувальні служби США!».

Зараз у США вибудовується зовсім інша ідеологія, пояснює експерт. Питання демократії уже не є важливою цінністю – хоча раніше це було неодмінною частиною зовнішньої політики Штатів. «Трамп хотів побороти глибинну державу, deep state, розвалити її –  і рішуче діє в цьому напрямку», – підсумовує Володимир Дубовик. 

Маккартизм – це явище, притаманне внутрішній політиці США 1950-1954 роках, пов'язане з діяльністю сенатора Джозефа Маккарті; суть якого полягала в протидії й боротьбі з комуністичним проникненням та шпигунством на користь СРСР, переважно в апараті влади й серед інтелектуальної еліти, у переслідуванні осіб з лівими переконаннями; вияв атмосфери холодної війни. Маккартизм  у ширшому розумінні – політично мотивовані звинувачення в нелояльності, зраді.

Раніше Володимир Дубовик пояснював, що президент США Дональд Трамп наразі створив навколо себе ситуацію one man show – тобто все вирішує лише він сам.

Також «Главком» повідомляв, що, на думку Володимира Дубовика, частина тих американців, хто голосував за Трампа, вже та шкодують про свій вибір.

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Теги: СРСР США Дональд Трамп президент

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