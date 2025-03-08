СNN: США надають Україні розвіддані тільки для захисту, але не для наступу

Зазначається, що США нібито не хочуть, щоб виглядало так, що вони безпосередньо допомагають Україні атакувати Росію

Сполучені Штати Америки продовжують надавати Україні розвідувальні дані для захисту, але для наступальних операцій обмін розвідданими скоротився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СNN.

СNN пише, що два американські посадовці з оборонного відомства повідомили, що Сполучені Штати продовжують ділитись з Україною розвідувальною інформацією, яка може допомогти її військам захистити себе.

Водночас США скоротили обмін розвідданими, які українські Сили оборони можуть використовувати для наступальних операцій на російські війська.

«США не хочуть, щоб їх сприймали як активну допомогу Україні в нанесенні удару по Росії, тому поставки військової допомоги були призупинені на початку цього тижня», – йдеться у повідомленні.

Саме тому на початку тижня призупинили постачання американської військової допомоги. Проте водночас США також не мають наміру приховувати інформацію, яка могла б допомогти Україні захистити себе.

Як відомо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Нагадаємо, що директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що США тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Реткліфф зазначив, що із нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після отримання листа, адресованого президентові США Дональду Трампу.

Водночас, за словами джерела Sky News, обмін розвідданими повністю не припинився, джерело називає цей процес «вибірковим».

До слова, американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.