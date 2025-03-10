Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими
Слідство наразі вивчає зв’язки чоловіка у ТЦК
фото: Державне бюро розслідувань

У разі несплати грошей за свої «послуги» ділок вдавався до погроз  

В Одесі військовослужбовець одного з підрозділів територіальної оборони організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань

Чоловік підшукував «клієнтів» серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував допомогти їм за 16 тис. доларів. Через знайомих у психіатричній лікарні він робив «ухилянтам» фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби.

У разі несплати грошей за «послугу» ділок погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, а чинним військовослужбовцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час одержання 16 тис. доларів за чергову оборудку.

Слідство наразі вивчає зв’язки чоловіка у ТЦК, встановлює осіб, які скористалися незаконною схемою. Співпрацівники ДБР провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній лікарні, яка «штампувала» неправдиві діагнози. Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн грн.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали двох чоловіків, які під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його.

Також «Главком» повідомляв, що у Києві станом на березень цього року в розшуку ТЦК перебувають майже 70 тис. осіб.

Раніше стало відомо, що від початку 2025 року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, – майже стільки ж, скільки було за весь 2023 рік.

Читайте також:

Теги: лікарня ухилянти Одеса Україна ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не варто тішити себе ілюзіями, на кшталт, а ось коли Путін не піде на виконання вимог Трампа, ось тоді й почнеться...
Путін розраховує зірвати джекпот
18 лютого, 15:42
Поки і Путін, і Трамп роблять все, щоб європейці вважали їх обох загрозами
Чи зможе Трамп вмовити Путіна зрадити Китай?
18 лютого, 18:50
Росіяни атакують Україну безпілотниками
У Харкові пролунав вибух: що відомо
17 лютого, 01:54
Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір»
Кінопремія BAFTA 2025: список переможців
17 лютого, 06:41
Ще вчора на сайті аптеки можна було почитати, що «Стіролбіофарм» – це «лидер производства лекарственных средств и биологически активных добавок в Донецкой Народной Республике»
«Якісні ліки з «ДНР»? Мережа аптек «Подорожник» отямилася
19 лютого, 13:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 лютого, 23:19
Роман Ващук: «Треба по-серйозному взятися за євроінтеграцію»
Де рай для підприємництва? Бізнес-омбудсмен розказав, з чим стикнулися власники малих фірм, які виїхали з України
1 березня, 20:03
Ітан Хертвек загинув 8 грудня, 19 він мав повертатися додому, у США
Загинув, рятуючи побратима. На Майдані попрощалися з захисником зі США (фото)
28 лютого, 13:31
Як відомо, американський лідер Дональд Трамп виступив перед Конгресом США
Посол у США пояснила, який «лист» від Зеленського мав на увазі Трамп у Конгресі
5 березня, 09:30

Події в Україні

Британська розвідка повідомила про різку зміну ситуації на двох ділянках фронту
Британська розвідка повідомила про різку зміну ситуації на двох ділянках фронту
В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими
В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими
Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою
Справа про оборону Харківської області: суд залишив бригадного генерала під вартою
«Сталевий фрон» Ахметова розгорнув виробництво захисних екранів для американських БТР M113 та їх аналогів
«Сталевий фрон» Ахметова розгорнув виробництво захисних екранів для американських БТР M113 та їх аналогів
Прикордонники перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону
Прикордонники перевірятимуть мету поїздки митців та медійників під час перетину кордону
Ефективність українських дронів на полі бою значно зросла
Ефективність українських дронів на полі бою значно зросла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
32K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
30K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
13K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua