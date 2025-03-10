В Одесі військовослужбовець записував «ухилянтів» психічно хворими

У разі несплати грошей за свої «послуги» ділок вдавався до погроз

В Одесі військовослужбовець одного з підрозділів територіальної оборони організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Чоловік підшукував «клієнтів» серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову, й пропонував допомогти їм за 16 тис. доларів. Через знайомих у психіатричній лікарні він робив «ухилянтам» фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатись зі служби.

У разі несплати грошей за «послугу» ділок погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, а чинним військовослужбовцям – відряджанням на лінію бойового зіткнення.

Працівники ДБР затримали фігуранта під час одержання 16 тис. доларів за чергову оборудку.

Слідство наразі вивчає зв’язки чоловіка у ТЦК, встановлює осіб, які скористалися незаконною схемою. Співпрацівники ДБР провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній лікарні, яка «штампувала» неправдиві діагнози. Військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 млн грн.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали двох чоловіків, які під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його.

Також «Главком» повідомляв, що у Києві станом на березень цього року в розшуку ТЦК перебувають майже 70 тис. осіб.

Раніше стало відомо, що від початку 2025 року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, – майже стільки ж, скільки було за весь 2023 рік.