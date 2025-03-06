Головна Світ Політика
search button user button menu button

Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа
Спецпредставник Трампа наголосив, що не вірить в інформацію про переговори з українською опозицією
фото: IMAGO/Andreas Stroh

Politico писало, що Порошенко та Тимошенко мали розмову з представниками адміністрації президента США

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Голос Америки».

«Я бачив нинішній матеріал у Politico... Але я про це нічого не чув. Я вам скажу, що зараз мені було б дуже важко в це повірити», – каже він.

Раніше Politico із посиланням на власні джерела написало, що четверо високопосадовців з оточення президента США Дональда Трампа провели таємні переговори з представниками української опозиції.

За інформацією видання, представники команди Дональда Трампа провели переговори з Юлією Тимошенко та високопоставленими членами партії «Європейська Солідарність». За даними ЗМІ, переговори були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Згодом експрезидент України, народний депутат Петро Порошенко та народна депутатка й лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відреагували на публікацію Politico.

Порошенко підтвердив, що його команда працює з американськими партнерами, маючи на меті «збереження двопартійної підтримки України». За його словами, він завжди був і є категорично проти виборів під час війни.

Юлія Тимошенко також не лишилася осторонь, але була більш лаконічною у висловлюваннях. Вона погодилася зі словами Зеленського, що Україна «готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента Трампа».

Раніше Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Після слів Трампа українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському.

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко Кіт Келлог Юлія Тимошенко США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звернення Трампа дивувало, але республіканці майже безперервно аплодували
«Потік обіцянок, який межує з маячнею». Звернення Трампа до Конгресу дивує, ошелешує, лякає… Тема дня
Вчора, 18:20
Трамп зазначив, що США хочуть працювати із Зеленським
Трамп заявив, що Зеленський найкращий президент України
27 лютого, 23:17
5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум. Підписали документ: Білл Клінтон, Борис Єльцин і Леонід Кравчук
Перший міністр закордонних справ РФ розказав, хто насправді писав Будапештський меморандум
27 лютого, 17:27
«Путін височить над Трампом, Трамп височить над усіма своїми конгресовими підлабузниками, а результатом є нищення Америки»
Трамп хоче догодити диктатору Путіну. Як далеко він готовий зайти?
24 лютого, 11:36
Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
Мир Трампа і Путіна буде крихким і фальшивим
18 лютого, 07:56
Головне не допустити «Мюнхен-2» та «Стамбул-2»
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
13 лютого, 16:26
12 лютого Трамп мав тривалу телефонну розмову з Путіним
Російський ринок акцій злетів угору після розмови Трампа з Путіним
13 лютого, 08:21
Це перша розмова Трампа із Зеленським на посту президента США
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським
12 лютого, 19:52
Келлог закликатиме союзників збільшити витрати на оборону
Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни в Україні – Bloomberg
11 лютого, 01:02

Політика

Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа
Келлог прокоментував інформацію про таємну розмову опозиції з представниками Трампа
Норвегія цьогоріч суттєво збільшить допомогу Україні
Норвегія цьогоріч суттєво збільшить допомогу Україні
Німеччина готує для України пакет військової допомоги на мільярди євро
Німеччина готує для України пакет військової допомоги на мільярди євро
Трамп хоче повʼязати угоду про рідкоземи зі швидким припиненням вогню – Bloomberg
Трамп хоче повʼязати угоду про рідкоземи зі швидким припиненням вогню – Bloomberg
США можуть відмовитися від захисту членів НАТО – NBC News
США можуть відмовитися від захисту членів НАТО – NBC News
Німецький міністр назвав дату наступного «Рамштайну»
Німецький міністр назвав дату наступного «Рамштайну»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
29K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
21K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
8570
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5125
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua