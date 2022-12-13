Українці зможуть безплатно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні

Заплановано замінити 50 млн ламп на сучасні

Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну для населення: застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні. Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба міністерства.

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«Такий простий спосіб, як заміна ламп живлення на енергоощадні LED-лампи, може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи – механізм буде максимально простим», – зазначила Свириденко.

Всього планується провести заміну 50 млн ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему.

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Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку приблизно 30 млн світлодіодних лампочок для України.

Нагадаємо, Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи.