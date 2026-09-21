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Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські військові почали відмовлятися від наказів на одному з напрямків – ISW
ЗСУ зірвали підготовку росіян до нового наступу біля Добропілля
фото: Генералний штаб ЗСУ/Telegram

Українські дрони порушили постачання окупантів та ускладнили їхні штурмові операції біля Добропілля

Російські військовослужбовці на Добропільському напрямку почали відмовлятися від виконання наказів та саботувати дії малих підрозділів на тлі українських ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські удари створюють проблеми з логістикою та моральним станом російських підрозділів і перешкоджають їхньому просуванню на Добропільському напрямку.

ISW посилається на повідомлення української бригади від 20 вересня. За її даними, активність українських безпілотників спричиняє дефіцит постачання у російських підрозділах та перешкоджає ремонту моторизованої техніки.

Крім того, робота українських дронів збільшує ризики для малих груп російських військових, які намагаються проникнути на українські позиції. У результаті, за даними української бригади, російські військовослужбовці відмовляються виконувати накази та саботують операції невеликих підрозділів.

Аналітики також зазначили, що українська повітряна розвідка та ударні безпілотники не дозволяють російським військам закріпитися на Добропільському напрямку. Російське командування зосередило основні наступальні зусилля поблизу Чернігівки, Водянського та Матяшевого на південь від Добропілля.

Російські війська також накопичили штурмову піхоту та до 30 одиниць легкої моторизованої техніки поблизу Затишка. Окупанти готувалися до подальшого просування в напрямку Білицького, однак українські військові виявили та знищили скупчення техніки до того, як росіяни змогли використати її під час атаки.

Російське командування намагається захопити щонайменше один населений пункт поблизу Добропілля, щоб накопичити там піхоту перед подальшим штурмом міста.

Водночас українські розвідувальні та ударні дрони швидко виявляють і знищують більшість малих російських груп, які залишаються основним засобом просування окупантів на цьому напрямку.

Російські війська збільшили чисельність таких груп із двох-трьох до 10-12 військовослужбовців. Однак, за даними, наведеними ISW, окупанти досі не змогли закріпитися на ділянках, куди раніше проникали, та не досягли поставлених цілей на Добропільському напрямку.

Зокрема, росіяни не закріпилися у Вільному та Новому Донбасі на схід від Добропілля, що ускладнює підготовку масштабнішого просування на місто зі східного напрямку.

Нагадаємо, раніше українські військові зірвали північну частину російського плану з оточення ключових міст Донеччини. За даними ISW, командування РФ розраховувало одночасно наступати через Лиман і Святогірськ із півночі та район Добропілля з півдня. Обидва угруповання мали з'єднатися поблизу Барвінкового Харківської області, створивши умови для подальшого захоплення Донецької області.

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Теги: окупанти росія ЗСУ дрон ISW

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