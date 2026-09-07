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Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Понад 20 вибухових пристроїв знайшли в Німеччині: поліція назвала ціль зловмисників
Метою зловмисників було пошкодження електроенергетичної інфраструктури
фото: Reuters

Саморобні пристрої мали спричинити короткі замикання на високовольтних лініях

У східній Німеччині правоохоронці виявили загалом 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє видання видання Tagesschau, пише «Главком».

Дев'ять нових пристроїв знайшли під час додаткового обстеження території біля високовольтних ліній на південь від підстанції Грауштайн неподалік Шляйфе, у районі Герліц. Усі вибухові пристрої знешкодили спеціалісти кримінальної поліції Саксонії.

За даними слідства, метою зловмисників було пошкодження електроенергетичної інфраструктури. Пристрої сконструювали таким чином, щоб спричинити короткі замикання на високовольтних лініях. Водночас пошкодити електромережу цього разу не вдалося.

Розслідуванням займається спеціальний підрозділ прокуратури Дрездена та земельна кримінальна поліція. Правоохоронці розглядають інциденти як атаки на критичну інфраструктуру та продовжують пошук причетних до них осіб. Виявлення вибухових пристроїв у Саксонії відбулося на тлі серії підозрілих інцидентів з енергетичною інфраструктурою в інших регіонах Німеччини. Минулого тижня подібні випадки фіксували у Бранденбурзі та Північному Рейні-Вестфалії.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію. Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду.

Пізніше влада Німеччини офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг/Галле. Після офіційного звинувачення Москви Берлін оголосив про низку заходів у відповідь. Німеччина закриє російське генеральне консульство в Бонні. Воно має припинити роботу 18 вересня. Крім того, німецька влада денонсує угоду, яка дозволяє працювати «Російському дому» в Берліні. Німеччина також планує посилити контроль за громадянами Росії під час в'їзду до країни.

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Теги: Німеччина поліція гібридна війна енергетика

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