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«Дядя Толя, у вас лодка є?». Історія фермера з Херсонщини, який врятував тисячі людей з окупації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Дядя Толя, у вас лодка є?». Історія фермера з Херсонщини, який врятував тисячі людей з окупації
Анатолія Майстренка нагороджено орденом «За мужність» III ступеня
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Наймолодшому пасажиру човна був лише місяць, найстаршому – 96 років

Під час російської окупації Архангельського на Херсонщині місцевий фермер Анатолій Майстренко на гумовому човні переправляв через Інгулець людей, які намагалися вибратися на підконтрольну Україні територію. Також чоловік допомагав українським розвідникам та перевозив тіла загиблих захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Мост» .

Російські війська захопили Архангельське 12 березня 2022 року. Село опинилося у «сірій зоні», а річка Інгулець стала лінією розмежування між окупованою та підконтрольною Україні територіями.

Спочатку місцеві намагалися виїжджати через Велику Олександрівку та Давидів Брід. Однак із часом зробити це ставало дедалі складніше: деяким людям не вдавалося виїхати по три-чотири рази. Коли окупанти остаточно заблокували виїзди із сіл, одним зі шляхів порятунку став Інгулець.

Людей з Архангельського, Ольгиного, Високопілля, Нової Петрівки, Петрівки, Новомиколаївки та інших сіл переправляли до Зарічного. Звідти їх везли до Орлового, а потім автобусами – до Кривого Рогу. До переправи долучився й місцевий фермер Анатолій Майстренко.

«Хлопці питають: «Дядя Толя, у вас лодка є?». А я тут народився і виріс, з п'яти років на річці. Звичайно, є», – згадує чоловік.

Людей перевозили звичайними гумовими човнами на веслах. Зазвичай за один раз брали одну-трьох дорослих із речами. Якщо переправляли маленьких дітей, у човен могли посадити п'ятьох-шестеро. Наймолодшій дитині, яку перевозили через Інгулець, був лише місяць, найстаршому пасажиру – 96 років.

Майстренко пригадує й чоловіка без ноги, який прийшов до переправи на милиці. Після перетину річки йому запропонували допомогти піднятися нагору, однак той відмовився. «Говоримо йому: «Дядя Ваня, ми допоможемо, піднімемо». А він – сам. Так сам і дійшов», – розповів фермер.

Потік людей був настільки великим, що декому доводилося чекати своєї черги до тижня. На цей час місцеві допомагали їм із ночівлею. Допомагав дорослим навіть 12-річний місцевий хлопець: він проводив людей, допомагав знайти, де переночувати, та супроводжував до переправи.

Російські військові знали про роботу переправи. Протягом кількох місяців окупанти знищили щонайменше десять човнів.

Фермер допомагав не лише цивільним. Він сприяв поверненню на підконтрольну Україні територію українських диверсійно-розвідувальних груп, перевозив тіла загиблих військових, а до окупованого Архангельського доправляв розвідників та гуманітарні вантажі.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив Анатолія Майстренка орденом «За мужність» III ступеня. На церемонію нагородження чоловік приїхав до Києва, де до цього ніколи не бував.

Майстренко також пригадав зустріч із тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. «Залужний зайшов – він і в телевізорі здоровий, а так то взагалі! Зі мною й інші люди були: 16 військових, чотири дівчини і чотири таких, як я, цивільних. Президент дякував. Це було приємно, звісно», – зазначив він.

Сам Майстренко свої вчинки героїчними не вважає. Нині Архангельське поступово повертається до життя. Кладку та підвісний міст через Інгулець досі не відремонтовано, а на полях залишаються вирви від бойових дій. Річка у місці, де під час окупації діяла переправа, обміліла та заростає.

Майстренко продовжує займатися власним фермерським господарством «Південне». За його словами, під час бойових дій техніку було пошкоджено, однак у державній компенсації за знищене майно йому відмовили.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Місцеві жителі фактично опинилися у пастці: безпечних шляхів для виїзду з міста немає через заміновану місцевість та постійні бойові дії.

Окупанти в Олешках відбирають у місцевих продукти, які українські військові доставляють за допомогою дронів. Людей, у яких знаходять їжу не російського виробництва, змушують пояснювати її походження та звинувачують у співпраці із ЗСУ. 

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Теги: Херсонщина окупація окуповані території фермер окупанти річка

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