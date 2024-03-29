«Укренерго» попередило про фейковий канал компанії в Telegram

Компанія закликала українців не поширювати фейкові повідомлення

Шахраї створили фейковий телеграм-канал «Укренерго» про відключення світла в регіонах. Про це йдеться в заяві «Укренерго».

«Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. На цей раз вони створили фейковий телеграм-канал про відключення, скопіювавши наш логотип», – попередили в компанії.

«Укренерго» наголошує, що вся правдива інформація щодо енергопостачання конкретного населеного пункту публікується на офіційних сайтах та сторінках в соцмережах місцевих обленерго, її можна дізнатись в особистому електронному кабінеті споживача.

Також у компанії закликали українців не поширювати фейкові повідомлення та надсилати скарги на них.

Раніше повідомлялося, що у месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої – отримати доступ до акаунтів користувачів. Зазначається, що користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.

До відома, у 2023 році в Україні було відкрито понад 82 тис. кримінальних проваджень за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Це найвищий показник за останні 11 років. За минулий рік було відкрито 82 609 кримінальних проваджень за звинуваченнями у шахрайстві. Це у 2,6 раза більше, ніж у 2022 році, коли вперше за тривалий час в Україні спостерігався сплеск активності аферистів.

Востаннє рекорд у справах за цим кримінальним провадженням був встановлений у 2013 році – тоді кількість нових проваджень сягла 47 142. Після цього цифра йшла на спад аж до початку повномасштабного вторгнення.