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Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями

Олександр Мінін
glavcom.ua
Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
Останнім часом почастішали випадки грошових махінацій за допомогою телефонних дзвінків
фото з відкритих джерел

Влада Ізраїлю ухвалила законопроєкт, що обмежує можливості маркетологів-аферистів

10 березня міністерська комісія Ізраїлю із законодавства схвалила законопроєкт, спрямований на захист літніх людей, а особливо – нових репатріантів, від шахрайських прийомів у торгівлі по телефону. Розроблений міністерствами економіки та юстиції проєкт закону передбачає санкції проти компаній, які вдаються до нечесного й агресивного маркетингу. Про це повідомляють Vesti.

Якщо компанія відкрила підставну фірму та вдавалася до інших хитрощів, щоб продовжити займатися обманом громадян, до неї застосовуватимуться жорсткіші санкції. А підприємства, які допустили особливо важкі порушення закону, буде дозволено закривати.

В Україні телефонне шахрайство та відповідальність за нього не є чітко врегульованими, що дає можливість компаніям із сумнівною репутацією та просто анонімним особам знов і знов дурити людей, переважно пенсійного віку. Як ми писали раніше, аферисти не гребують навіть родичами військових, вивідуючи персональні дані жертв нібито з метою допомогти. Крім цього, не рідкістю є такі аморальні випадки, коли злодії, представляючись благодійниками, обманюють батьків дітей, які страждають важкими онкологічними захворюваннями, та викрадають зібрані на лікування кошти.

Тому Україні було б корисно перейняти досвід Ізраїлю в боротьбі з телефонним шахрайством, аби убезпечити вразливі категорії жителів.

Нагадаємо, «Главком» розповідав, як телефонні аферисти обирають своїх жертв і як залишатися пильним, щоб захистити себе від їхніх маніпуляцій.

Теги: пенсіонери шахрайство телефон Ізраїль

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