Обман пенсіонерів. Ізраїль показав приклад Україні, як треба боротися із шахраями
Влада Ізраїлю ухвалила законопроєкт, що обмежує можливості маркетологів-аферистів
10 березня міністерська комісія Ізраїлю із законодавства схвалила законопроєкт, спрямований на захист літніх людей, а особливо – нових репатріантів, від шахрайських прийомів у торгівлі по телефону. Розроблений міністерствами економіки та юстиції проєкт закону передбачає санкції проти компаній, які вдаються до нечесного й агресивного маркетингу. Про це повідомляють Vesti.
Якщо компанія відкрила підставну фірму та вдавалася до інших хитрощів, щоб продовжити займатися обманом громадян, до неї застосовуватимуться жорсткіші санкції. А підприємства, які допустили особливо важкі порушення закону, буде дозволено закривати.
В Україні телефонне шахрайство та відповідальність за нього не є чітко врегульованими, що дає можливість компаніям із сумнівною репутацією та просто анонімним особам знов і знов дурити людей, переважно пенсійного віку. Як ми писали раніше, аферисти не гребують навіть родичами військових, вивідуючи персональні дані жертв нібито з метою допомогти. Крім цього, не рідкістю є такі аморальні випадки, коли злодії, представляючись благодійниками, обманюють батьків дітей, які страждають важкими онкологічними захворюваннями, та викрадають зібрані на лікування кошти.
Тому Україні було б корисно перейняти досвід Ізраїлю в боротьбі з телефонним шахрайством, аби убезпечити вразливі категорії жителів.
Нагадаємо, «Главком» розповідав, як телефонні аферисти обирають своїх жертв і як залишатися пильним, щоб захистити себе від їхніх маніпуляцій.
Коментарі — 0