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Конкурентка Трампа вперше перемогла на праймеріз

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конкурентка Трампа вперше перемогла на праймеріз
фото: Reuters

Ніккі Гейлі заявила, що, незважаючи на попередні поразки, вона не збирається залишати перегони

Суперниця колишнього президента США Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі виграла на праймеріз в окрузі Колумбія, де знаходиться столиця США Вашингтон. Про це повідомляє Associated Press

Гейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року. Гейлі заявила, що, незважаючи на попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що «виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу».

Невдовзі після перемоги Гейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши «королевою боліт».

Водночас Reuters називає це «маленькою символічною» перемогою, а загальну перемогу Гейлі в перегонах за номінацію — «майже неможливою». Трамп виграв всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Вашингтон, округ Колумбія, пояснює Reuters, цілком складається з міських жителів, і відносно велика частка мешканців має вищу освіту. Основу електорату Трампа, своєю чергою, складають сільські жителі, і він особливо сильний у регіонах з низьким рівнем освіти.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня Верховний суд США прийме рішення щодо законності участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах у зв’язку з 14-ю поправкою до конституції, яка забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

Як відомо, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року. 

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство. 

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори. 

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

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Теги: шахрайство Дональд Трамп політика штраф Колумбія вибори у США Вашингтон

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