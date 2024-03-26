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В «Укренерго» та Гарпоку залишилось декілька днів на визнання недоплат галузі ВДЕ – адвокат

Дарія Демяник
glavcom.ua
В «Укренерго» та Гарпоку залишилось декілька днів на визнання недоплат галузі ВДЕ – адвокат
Гарпок зобов’язаний вирішити питання небалансів до 1 квітня цього року
фото: depositphotos.com

Гарпок зобов’язаний вирішити питання небалансів до 1 квітня – адвокат

Державне підприємство «Гарантований покупець» зобов’язане до 1 квітня вирішити разом з компанією «Укренерго» питання затвердження актів щодо розміру небалансів і, відповідно, компенсацій на користь галузі відновлюваної енергетики. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії ALTELAW, нагадавши, що проблема небалансів для галузі ВДЕ тягнеться з вересня 2022 року і її вирішення стало можливим лише після ухвалення Закону №3220, який застосовує нову формулу розрахунку небалансів.

«Зараз Гарантований покупець обраховує розмір небалансів за новою формулою. Вона була прийнята 24.01.24 постановою НКРЕКП №178. Там вказано, що до 1 квітня Гарантований покупець має видати всі суми небалансів за весь період. Тобто, фактично за півтора року, з 08.09.2022 по січень 2024 року», – сказала Савченко.

За її словами, така довготривала затримка із затвердженням актів щодо небалансів між Гарпоком та «Укренерго» спричинила те, що «Укренерго» не отримує достатньо коштів для забезпечення повних розрахунків за послугу зі збільшення частки зеленої генерації. На її думку, це елемент фінансового шантажу галузі ВДЕ.

«Однозначно так. Тобто, вони не підписують небаланси і не затверджують також між собою акти, щоб Регулятор далі міг затвердити розмір послуги», – сказала Савченко.

Вона зазначила, що вирішення проблеми затягується через бюрократичні та штучні перепони, що погано впливає на стан галузі зеленої енергетики та її майбутнє. Нагадаємо, недоплата Гарантованого покупця підприємствам зеленої енергетики за 2023 рік складає 25%, за 2022 рік – майже 45%.

Як заявив голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів Олександр Трохимець, «Укренерго» та Гарантований покупець тривалий час ухиляються від визнання заборгованості перед підприємствами зеленої генерації. На його думку, непідписання актів є механізмом, який дає можливість держкомпаніям не визнавати боргу перед галуззю ВДЕ.

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Теги: НКРЕКП Україна послуги Укренерго

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