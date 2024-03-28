У WhatsApp поширюється нова шахрайська схема: як вберегтися

Фахівці закликають у жодному разі не переходити за невідомими посиланнями

Користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій»

У месенджері WhatsApp поширюється нова шахрайська схема, мета якої – отримати доступ до акаунтів користувачів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації..

Зазначається, що користувачі отримують повідомлення з посиланням на фейкову сторінку «Електронних петицій» про буцімто нестачу лише кількох голосів, аби набрати необхідну кількість підписів для присвоєння звання Героя України неназваному родичу.

«Насправді ж посилання з петицією потребує додаткового входу у WhatsApp, після чого шахраї отримують доступ до особистого WhatsApp-акаунту», – йдеться у повідомленні.

Центр закликає у разі отримання таких повідомлень блокувати номер, з якого було надіслане смс, та в жодному разі не переходити за невідомими посиланнями.

Також повідомлялося, що із листопада українці отримують у месенджерах Telegram і WhatsApp розсилку з номерів США та країн Азії й Африки. «Ми шукаємо людей на неповний робочий день – все, що вам потрібно зробити, це лайкнути відео TikTok», – ідеться в повідомленнях із закордонних номерів. Також людям пропонують оцінювати ресторани й готелі в Google Maps, а взамін отримати заробіток у 600-1500 грн на день.

Автори повідомлень одразу просять реквізити банківської карти та надсилають 50-150 грн за перші виконані завдання, описує роботу схеми заступниця голови ПриватБанку з питань керування ризиками Лариса Чернишова.

Як повідомлялося, у 2023 році в Україні відкрили майже 60 тис. кримінальних проваджень щодо шахрайства – це максимальна кількість за останні роки. Однак, попри такий «спалах шахрайства», лише 14% цих справ доходило до суду – вдвічі менше, ніж 2021 року (30%).