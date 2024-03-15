Суд відмовив Трампу в закритті справи щодо секретних документів

Суддя Кеннон, яку на посаду призначив Трамп, постановила, що це питання «заслуговує на серйозний розгляд», але не повинно вирішуватися на даний момент

Рішення окружного судді штату Флорида після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим

14 березня федеральний суддя відхилив прохання експрезидента США Дональда Трампа про закриття кримінальної справи за звинуваченням у незаконному володінні секретними документами. Про це повідомляє Reuters.

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Рішення окружного судді штату Флорида Айлін Кеннон було винесено через кілька годин після слухання, на якому його адвокати стверджували, що головне звинувачення у справі є занадто розпливчастим.

Суддя Кеннон, яку, до слова, на посаду призначив Трамп, постановила, що це питання «заслуговує на серйозний розгляд», але не повинно вирішуватися на даний момент.

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Раніше повідомлялося, що експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп шляхом маніпуляцій з поняттям недоторканності прагне зірвати початок кримінального процесу, пов’язаного з виплатою винагороди порнозірці.

Також Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес.

Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство.

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Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори.

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.

До слова, Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах