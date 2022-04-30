Приїзд Анджеліни Джолі у Львів «підірвав» мережу жартами

Фотографії з голівудською акторкою та хлопчиком, який її не помічав, швидко розповсюдилися соцмережами

Українці за кілька годин після того, як дізналися про приїзд голівудської зірки Анджеліни Джолі до Львова, створили десятки кумедних мемів на цю тему.

У соціальних мережах люди з гумором обігрують фото Джолі у львівському кафе та підлітка, який захоплений гаджетом і не звертає на зірку жодної уваги.

Насамперед користувачів соцмереж зацікавило, чим так сильно був заклопотаний хлопчик у картатій сорочці, який сидів спиною до актриси. Максим Щербина висловив думку, що підліток захопився переглядом новин про втрати російських окупантів в Україні.

Інститут масової інформації зробив гумористичне припущення, що хлопчик допомагає волонтерам та шукає можливість передати на фронт бронежилети й аптечки.

А Ольга Сологуб припустила, що підліток із задоволенням розглядає фото вбитих російських окупантів.

Пожартували українці в же на традиційні теми саморозвитку. Сергій Фурса вважає, що підліток уособлює кожного з нас, а Анджеліна Джолі – втрачені можливості.

До слова, Володимир Попов пожартував на тему того, що хлопчик міг бути заклопотаний створенням мемів і прогавив усі можливості, які уособлює Джолі.

Не втрималися українці також від жартів про диктатора Володимира Путін. Зажурений вираз обличчя хлопчика навів Тетяну Власову на думку, що він дуже засмучений тим. що Путін не помер і сьогодні.

А Дмитро Коваленко навпаки вважає, що спокій дитини – це результат того, що хлопчик дивиться відео з Арестовичем і тому не звертає уваги на зовнішні подразники.

А Роман Калініченко відзначився тонким політичним гумором і припустив, що заклопотана дитина намагається зрозуміти. куди подівся з політичної арени Сергій Тігіпко.

Нагадаємо, у суботу 30 квітня голівудська акторка та посол доброї волі ООН у справах біженців Анджеліна Джолі приїхала у Львів.

Всесвітньо відому акторку помітили в одній із львівських кав’ярень, куди вона зайшла ймовірно випити каву та одразу зустріла своїх прихильників.