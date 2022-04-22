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    Події в Україні

    На Донеччині за добу внаслідок обстрілів поранили п’ятьох мирних мешканців

    Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    У Донецькій області в четвер унаслідок обстрілів російських загарбників п’ять людей зазнали поранень.
    Про це у Телеграмі повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    «За 21 квітня росіяни поранили ще 5 мирних мешканців Донеччини: 2 у Вугледарі, по 1 у Ямполі, Зарічному і Бахмуті», - зазначив керівник ОВА.

    Згідно з інфографікою, яку опублікував голова ОВА, загалом на 21 квітня (на 20.00), починаючи з 24 лютого, на Донеччині від дій російських загарбників загинули 254 та були поранені 817 мирних жителів регіону.

    За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донеччині за добу внаслідок обстрілів поранили п’ятьох мирних мешканців